Klimawandel führt zu Migration

Wien – Der Klimawandel macht extreme Wetterereignisse häufiger, etwa Dürren und Wasserknappheit. Das löst Konflikte aus oder verstärkt bereits vorhandene Konflikte. Diese Konflikte wiederum führen dazu, dass Menschen flüchten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der Forscher der Wirtschaftsuniversität Wien (WU), des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse in Laxenburg bei Wien, der Uni Linz und des Wirtschaftsforschungsinstituts mitgewirkt haben.

Als Beispiel führen die Wissenschafter Syrien an. Dort „führten die lang anhaltende Trockenheit und Wasserknappheit aufgrund des Klimawandels zum Ausfall der Ernte. Zahlreiche bäuerliche Familien flohen in die urbanen Gebiete“, berichtet Jesús Crespo Cuaresma von der WU. Die Städte waren daraufhin massiv überbevölkert und viele Menschen fanden keine Arbeit. „Der Grundstein für politische Unruhen und Krieg war gelegt“, sagt Cuaresma.

In Syrien herrscht seit fast acht Jahren Bürgerkrieg. Etwa sechs Millionen Menschen sind ins Ausland geflüchtet – der überwiegende Teil davon in die Nachbarländer Türkei, Libanon und Jordanien. Auch in anderen Ländern des Arabischen Frühlings und in Herkunftsländern von Migranten südlich der Sahara spielt der Klimawandel eine Rolle.

Für ihre Studie haben die Forscher Asyldaten aus 157 Ländern für die Jahre 2006 bis 2015 sowie zahlreiche klimatische, wirtschaftliche, politische und andere Informationen in ein eigenes Modell eingespeist. Wie stark der von der Studie aufgezeigte Mechanismus wirkt, hängt von den Rahmenbedingungen ab. Je schwächer die Demokratie ausgebildet ist, desto eher kommt es zur Kette von Dürre, Konflikt und Migration.

„Klimawandel wird nicht immer und überall Ursprung jedes Konflikts und des daraus resultierenden Migrationsstroms sein“, sagt Cuaresma. „Aber gerade im Kontext schwacher staatlicher Institutionen können extreme klimatische Bedingungen Konflikte aufgrund knapper Ressourcen ankurbeln.“ (TT)