NMS Lienz-Nord: Nutzername und Passwort ab der zweiten Schulstufe

Lienz – Marcel besucht eine dritte Klasse der Neuen Mittelschule (NMS) Lienz-Nord. Mit einem 3D-Konstruktionsprogramm hat der Schüler am Computer ein virtuelles Zuhause gezaubert und kann am Bildschirm seine Küche mit Sitzgruppe, den Außenpool mit überdachter Bar und den Hubschrauberlandeplatz am Dach zeigen. Johanna beweist musikalisches Talent und summt für ihr Tablet. Eine App verwandelt die Melodie in eine Notenzeile. Abspielen lässt sich die gerade aufgezeichnete Komposition zum Beispiel als Rockstück. Das Schlagzeug spielt Lea, indem sie dazu auf ihrem Handydisplay entsprechende Symbole drückt. Elektronische Unterstüzung hat längst Einzug in die Schulen gehalten. Doch nur 24 Schulen in ganz Österreich dürfen das Gütesiegel eEducation Expert+ tragen. In Osttirol zählen dazu nur die Neuen Mittelschulen in Debant und ganz neu Lienz-Nord.

Von der Einrichtung eines ersten Informatikraumes mit zehn Computern im Jahr 1990 hat sich die heutige NMS Lienz-Nord mit zwölf Klassen zu einer Lerneinrichtung mit modernster Ausstattung entwickelt. Robert Mairamhof unterrichtet unter anderem Informatik und sagt, dass die inneren Werte zählen: „Unsere Schule mag vom Baulichen her betrachtet kein Aushängeschild sein. Aber wir haben Beamer in allen Räumen, zwei eigene Informatikräume und eine Standleitung mit 200 Megabit.“ Direktor Johann Lugger betont die Unterstützung der Stadt Lienz: „Insgesamt haben wir 125 Computer. In jeder Klasse gibt es drei Schüler- und ein Lehrergerät.“ Alle Klassenräume sind mit Drahtlosnetzwerken (WLAN) ausgerüstet, die jedoch nur eingeschaltet werden, wenn man sie tatsächlich benötigt.

In fast allen Fächern kommt die Technik zum Einsatz. „Eine Grundvoraussetzung dafür ist die Lernbereitschaft der Lehrpersonen“, erklärt Georg Köck, der ebenfalls an der Schule unterrichtet und Mitglied in der bundesweiten Steuerungsgruppe für das eLearning ist. Jedes Kind bekommt zwei Wochen nach dem Wechsel an die Schule seinen eigenen Benutzernamen und ein Passwort für das Portal Tirol, eine umfassende Dienstleistungswebseite, die auch den Lerndienst TSN moodle bereitstellt. Dort melden sich die Kinder an und finden Übungen oder Tests, die der Lehrer Woche für Woche einpflegt. So können die Schüler von zu Hause aus jederzeit zugreifen.

Vokabelhefte wie früher zum Beispiel gibt es nicht mehr, erklären Johanna und Elena. Der Computer liest vor, fragt ab, korrigiert bei Bedarf und bewertet die Leistung. Die Kinder können dem Lehrer online auch Rückmeldung geben: War die Übung zu leicht oder zu schwierig.