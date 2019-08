John-Stewart-Bell-Preis für Innsbrucker Quantenphysiker Zoller

Zoller wird gemeinsam mit Ignacio Cirac vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Quanteninformationsverarbeitung ausgezeichnet. Die Verleihung dieser internationalen Auszeichnung findet am Dienstag an der Universität Toronto in Kanada statt.