Letztes Update am So, 24.11.2019 11:35

Fast 3000 Jahre alt: Mumien von Löwenbabys in Ägypten entdeckt

In einer Gegend in Ägypten, in der es vor Tiermumien nur so wimmelt, machen Forscher eine besondere Entdeckung. Sie finden erstmals mumifizierte Löwenbabys in einer Grabkammer. Die Relikte geben Einblick in die Gedankenwelt der alten Ägypter.