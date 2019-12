Tschernobyl-Strahlung auch in Tirol noch 300 Jahre messbar

Warnsystem und Messungen

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wurde in Österreich ein Strahlenfrühwarnsystem eingerichtet. An über 300 Messstellen wird seitdem die Radioaktivität in der Umwelt gemessen. „Heute hat das System nicht mehr so eine Bedeutung. Wenn ein Kernkraftwerk heute eine Havarie hat, gibt es die Meldepflicht. Zusätzlich gibt es laborgestützte Messungen in der Luft, im Niederschlag und in Gewässern, mit denen sich sogar sehr niedrige Werte von Radioaktivität feststellen lassen", sagt Strahlenexperte Manfred Ditto. Dennoch gibt es auch geheim gehaltene Unfälle: Im Herbst 2017 wurde eine Ruthenium-106-Wolke über Österreich nachgewiesen, die wahrscheinlich aus dem Ural kam.