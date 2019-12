Weder Böller noch Blei oder Ballerei zu Silvester in Innsbruck

Von Judith Sam

Innsbruck – Manche Tiroler können es kaum erwarten, zu Silvester in den Himmel zu blicken, wenn schillernde Ornamente erstrahlen, es kracht, rattert und die Luft von Rauch erfüllt ist. Anderen würde es reichen, wenn sie um Mitternacht nur das leise Klirren der Sektgläser hören. „Weil die Zahl dieser Feuerwerks-Kritiker in den letzten Jahren wuchs und das Umweltbewusstsei­n stieg, wird in Innsbruck heuer statt der Silvesterböllerei die so genannte ,INNS’zenierung‘ stattfinden“, sagt Bernhard Vettorazzi vom Innsbrucker Stadtmarketing.