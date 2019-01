Letztes Update am Mo, 07.01.2019 15:59

Italiens Regierung stellt sich hinter Protest der “Gelbwesten“

Die italienische Regierung geht auf Konfrontationskurs mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die britische Premierministerin Theresa May will indes am 15. Jänner über den Brexit-Deal abstimmen lassen. Wir berichten im Blog über die wichtigsten Themen der EU-Politik.