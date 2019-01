May bekräftigt Austrittsdatum 29. März, Debatte im Parlament läuft

Die britische Premierministerin Theresa May will am 15. Jänner über den Brexit-Deal abstimmen lassen. Eine Mehrheit dafür ist nicht in Sicht, nun wird über einen Aufschub des “Brexit“ diskutiert. Wir berichten im Blog über die wichtigsten Themen der EU-Politik.