Letztes Update am Mi, 12.12.2018 10:05

Schwelle erreicht: May muss sich Misstrauensvotum stellen

Die britische Premierministerin Theresa May muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Am Mittwoch sei die Schwelle für die erforderliche Zahl an konservativen Abgeordneten erreicht worden. Wir berichten im News-Blog.