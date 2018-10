Tirols Briten: Tee zum Brexit

Von Alexandra Plank

Innsbruck – 1350 Bürger aus Großbritannien leben derzeit in Tirol. Die anhaltenden Diskussionen, wie der Ausstieg des Inselstaates aus der EU erfolgen soll, beschäftigt sie. Der britische Botschafter Leigh Turner ist derzeit auf Informationstour durch Österreich. Das Interesse ist groß, am Samstag kamen über 140 Briten zur Veranstaltung in Innsbruck.

Hellmuth Buchroithner, britischer Konsul in Tirol, erklärt dazu: „Wir versuchen vor Ort, die Briten bei uns auf diesem Weg zu begleiten.“ Interessantes Detail: In Tirol haben nach Wien die meisten Briten ihre neue Heimat gefunden. Bisher werde das Konsulat in Innsbruck nicht mit Anfragen bombardiert. Die Briten leben eher nach der Devise „Abwarten und Tee trinken“. Was kommt mit dem Brexit auf die Briten im Ausland zu? Lukas Wiesboeck von der britischen Botschaft in Wien versucht zu beruhigen. „Für die Briten, die sich im Ausland eine Existenz aufgebaut haben, wird der Brexit kaum Nachteile bringen.“ Man kenne noch nicht den ganzen Deal, fest stehe aber, dass nahezu 90 Prozent der Austrittsbedingungen vereinbart seien, die restlichen Prozent könnten aber eine Einigung immer noch zu Fall bringen.

25.000 Österreicher leben aktuell in Großbritannien. Die britische Regierung habe versprochen, dass sie zu den gleichen Bedingungen bleiben können, auch wenn es kein­e Einigung über einen sanfte­n Brexit gebe.

Auch beim Austauschprogramm für Studenten, Erasmus, gebe es den Willen beider Seiten, den Fortbestand zu garantieren. Gerda Walton – ihr Mann ist Brite, er lebt seit 40 Jahren in Tirol – fährt jedes Jahr einen Monat mit Reisegruppen nach Großbritannien, die von ihr geführten Gartenbesichtigungen sind beliebt. Die quirlige Dame kann sich nicht vorstellen, wie das künftig funktionieren soll. „Müssen wir uns jetzt ewig anstellen? Muss ich die Blumen schmuggeln?“ Sie versteht die Entscheidung der Briten nicht: „Ich sage meinen Kunden immer, dass die EU ihr Geld wert ist, wenn sie einen Krieg in Europa zu vermeiden imstande ist. Der würde nämlich weit, weit mehr kosten.“ Die Wir-sind-wir-Mentalität der Briten sei für die Situation verantwortlich: „Sie sind noch überheblicher als die Tiroler, darüber sind sie gestolpert.“