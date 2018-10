Südtirol wählt: Lega will Euregio aufmischen, SVP über 40 Prozent halten

Von Peter Nindler

Innsbruck – Die heutigen Urnengänge in Südtirol und im Trentino sind Richtungswahlen. In Bozen will die Südtiroler Volkspartei, die 2013 mit 45,7 Prozent ihre absolute Mehrheit im Landesparlament eingebüßt hat, nicht noch weiter ihren seit 1945 gepflegten Alleinvertretungsanspruch als Sammelpartei verlieren. In Trient steht hingegen ein Machtwechsel bevor. Die Linksparteien müssen sich dort wohl aus der Landesregierung verabschieden, die rechtspopulistische Lega steht vor einem klaren Wahlsieg. Auch in Südtirol dürfte die Partei von Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini stärkste Kraft im italienischsprachigen Lager werden. 421.184 Südtiroler und 361.581 Trentiner entscheiden über die jeweils 35 Sitze in den beiden Landtagen.

Was bedeutet diese Machtverschiebung? In der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino gibt es mit der Lega künftig jedenfalls einen neuen Faktor. Derzeit ist die Euregio Mitte-links ausgerichtet. Der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler befürchtet deshalb einen gewissen Stillstand in der Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die ­Lega gilt als europafeindlich und nationalistisch.

Im Trentino hält zudem der allgemein vorherrschende politische Trend in Italien Einzug. Die Linke mit dem Partito Democratico als Flaggschiff steckt in der Krise und ist zerstritten, wie auch die Tiroler Autonomisten-Partei PATT. Der derzeitige Landeshauptmann Ugo Rossi wurde von jenen Parteien demontiert, die ihn vor fünf Jahren noch unterstützt haben. Ihm werden keine Chancen eingeräumt, weil ihm auch die Verbündeten fehlen.

Ging man in Südtirol noch vor Wochen von einer empfindlichen Niederlage der Südtiroler Volkspartei (SVP) mit Landeshauptmann Arno Kompatscher aus, so hat sich zuletzt die Stimmung für das Edelweiß deutlich aufgehellt. Den deutschsprachigen Oppositionsparteien wie den bisher zweitstärksten Freiheitlichen oder der Süd-Tiroler Freiheit ging förmlich die Luft aus, die öffentliche Debatte über die geplante Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler nützte sich ab. In der Bevölkerung spielt der Doppelpass kaum eine Rolle. Wenn, dann profitieren höchstens die Süd-Tiroler Freiheit und Sven Knoll davon, nicht die wieder heillos zerstrittenen Blauen südlich des Brenners.

Dass die SVP „eine Watschn wie die CSU“ verdiene, wie FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache bei seinem Wahlkampfauftritt in Bozen verkündete, kam außer­dem nicht so gut an. Eher löste diese Aussage Kopfschütteln aus und schloss die Reihen in der SVP. Trotzdem drohen ihr Wähler am rechten Flügel abhandenzukommen.

Andererseits wird mit einem gewissen Unbehagen der Durchmarsch der Lega verfolgt. Erstmals könnte das italienische Lager wieder deutlich gestärkt aus den Wahlen hervorgehen. Der bisherige Koalitionspartner der SVP, der Partito Democratico, muss hingegen zittern. Vor der Wahl ist deshalb für die SVP bereits nach der Wahl. Möglicherweise bleibt ihr keine andere Wahl, als mit der rechtsgerichteten Lega koalieren zu müssen. Laut Autonomiestatut benötigt sie einen Regierungspartner mit mehrheitlich italienischsprachigen Mandataren. Der Politologe Günther Pallaver sieht in dieser Konstellation Hürden. „Die Lega ist europakritisch und rechtspopulistisch, die SVP eine Partei der Mitte und klar proeuropäisch.“

Um zumindest Alternativen und mehr Spielraum zu haben, kämpft Arno Kompatscher um mehr als 40 Prozent und die 17 Mandate. Das Abschneiden der Grünen ist schwer abzuschätzen, Zugewinne wie Verluste sind möglich. Der Wahlkampf war mau. Die größte Überraschung könnte aber das Team Köllensperger sein. Spitzenkandidat Paul Köllens­perger, der sich kurz vor der Landtagswahl von der Fünf-Sterne-Bewegung losgesagt hat, verfolgt nach Vorbild der NEOS in Österreich einen liberalen Kurs, aber mit stärkerer sozialer Ausrichtung.

Mit einem Ergebnis ist morgen Früh zu rechnen. Sollte die SVP wider Erwarten abstürzen, dürfte wohl eine Landeshauptmanndebatte losbrechen. Vielmehr sind jedoch spannende Koalitionsverhandlungen in Bozen zu erwarten.