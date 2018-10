Wahlbeteiligung in Südtirol bisher nur knapp über 50 Prozent

Bozen – Bei der Südtiroler Landtagswahl zeichnet sich eine niedrigere Wahlbeteiligung als beim letzten Urnengang im Jahr 2013 ab. Bis 17 Uhr gaben 50,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab – 2013 waren es zu diesem Zeitpunkt bereits 56,5 Prozent.

Nach Bezirken war die Wahlbeteiligung laut Angaben des Landes bis 17 Uhr mit 43,5 Prozent in der Landeshauptstadt Bozen am geringsten, am höchsten im Pustertal mit 55,4 Prozent. In der Stadt Meran schritten indes bis zu diesem Zeitpunkt noch weniger Menschen zur Wahlurne als in Bozen: Dort kam man bis 17 Uhr auf 42,9 Prozent.

Die Wahllokale sind noch bis 21 Uhr geöffnet. Dann beginnt die Auszählung. Mit einem Ergebnis wird in den frühen Morgenstunden gerechnet.

Kompatscher bei Stimmabgabe betont gelassen

Südtirols Landeshauptmann und SVP-Spitzenkandidat Arno Kompatscher ist Sonntagfrüh im Rathaus seiner Heimatgemeinde Völs am Schlern zur Stimmabgabe geschritten. Der Landeshauptmann erschien in Begleitung seiner Frau Nadja. Kompatscher zeigte sich betont gelassen. Er vertraue darauf, dass die Wähler eine „gute und verantwortungsvolle Entscheidung“ treffen werden, so der 47-Jährige vor Journalisten.

Für Kompatscher ist es das zweite Antreten als Spitzenkandidat der Südtiroler Volkspartei. Beim vergangenen Urnengang landete die Sammelpartei mit 45,7 Prozent und 17 Mandaten auf einem historischen Tiefstand – sie verlor erstmals seit 1948 die absolute Mehrheit. Damals hieß der Landeshauptmann noch Luis Durnwalder. Dieser regierte Südtirol 25 Jahre lang.

Kompatscher setzte sich für die aktuelle Wahl ein Ergebnis über 40 Prozent als Ziel. Eine im August in der Tageszeitung „Dolomiten“ veröffentlichte Umfrage sah die Edelweiß-Partei nur noch bei 39 Prozent.

Auch im Trentino öffneten die Wahllokale

Gleichzeitig mit der Landtagswahl in Südtirol haben am Sonntag auch Wahlen in der autonomen italienischen Provinz Trentino (Trient) begonnen. Die Wahllokale für die Landtagswahl öffneten um 7 Uhr ihre Pforten. Rund 427.000 Wahlberechtigte waren aufgerufen, über die Zusammensetzung des 35 Mandate umfassenden Landesparlaments zu entscheiden. Bis 21 Uhr können sie ihre Stimme abgeben.

Viereinhalb Monate nach dem Amtsantritt der neuen Regierung in Rom hofft die rechtspopulistische Lega auf ihren ersten Wahlsieg im Trentino – beflügelt von der Popularität des Innenministers und Parteichefs Matteo Salvini. Die Lega setzt auf den Sieg ihres Spitzenkandidaten Maurizio Fugatti. Für ihn hatte sich Salvini mit einer mehrtägigen Wahlkampftour in der Provinz engagiert.

Der bisherige Trentiner Landeshauptmann Ugo Rossi kandidiert ein zweites Mal mit seiner Regionalpartei Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT), deren Vorsitzender er zwischen 2003 und 2012 war. Ohne die Unterstützung der Demokratischen Partei (PD) werden dem 55-jährigen Rossi aber kaum Chancen auf eine Wiederwahl eingeräumt. Die PD schickt den Ex-Senator Giorgio Tonini ins Rennen. Ohne Listenverbindungen nehmen die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Gruppierung CasaPound am Wahlkampf teil.

Insgesamt beteiligen sich 22 Wahllisten mit 699 Kandidaten an den Wahlen. Die erfolgreichste Koalition erhält 18 der 35 Sitze. Sollte sie es auf 40 Prozent der Stimmen schaffen, erobert sie sogar 21 Sitze. Ein Sitz ist der ladinischen Minderheit vorbehalten. (APA)