Nach Hessen-Wahl: Merkel tritt nicht mehr als CDU-Chefin an

Berlin – Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will am Parteitag im Dezember nicht mehr für den Vorsitz ihrer Partei kandidieren. Das habe Merkel am Montag in einer Sitzung des Parteipräsidiums deutlich gemacht, erfuhren mehrere Nachrichtenagenturen am Montag aus Parteikreisen.

„Sie tritt nicht mehr an“, zitierte die Nachrichtenagentur AFP. Der CDU-Parteitag findet Anfang Dezember in Hamburg statt. Gleichzeitig will Merkel jedoch demnach deutsche Kanzlerin bleiben.

Für den Parteivorsitz bewirbt sich nun laut Informationen der Bild-Zeitung der hemalige Fraktionvorsitzende Friedrich Merz. Er war von 2000 bis 2002 Chef der Unions-Bundestagsfraktion.

Merkel führt die CDU seit 2000. Bundeskanzlerin ist sie seit November 2005. Bisher hatte sie immer erklärt, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in eine Hand gehören. (TT.com/APA/dpa/AFP/Reuters)