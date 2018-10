Folgt Merz auf Merkel? Kandidatur offiziell bekannt gegeben

Berlin – Der frühe Unionsfraktionschef Friedrich Merz will im Dezember auf dem Parteitag der CDU in Hamburg für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das teilte der 62 Jahre alte Jurist am Dienstag in einer Pressemitteilung offiziell mit.

Die bisherige Parteivorsitzende Angela Merkel hatte am Montag angekündigt, den Parteivorsitz abzugeben und sich 2021 ganz aus der Politik zurückziehen. Bis zum Ende der Wahlperiode will sie aber Kanzlerin bleiben. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn haben ihre Kandidatur bereits in den Spitzengremien der CDU angekündigt. Nach dpa-Informationen will auch Merz antreten. (TT.com/dpa)