Muzicant zu Juden in Europa: „Der Hass wird zu einer Katastrophe führen“

Wien — Immer mehr Juden in Europa fürchten sich um ihre Sicherheit. Lediglich 20 Prozent der Teilnehmer einer Onlinebefragung unter jüdischen Führungspersönlichkeiten hätten angegeben, dass sie sich an ihrem Wohnort „sehr sicher" fühlten, berichtet die Tageszeitung „Haaretz". Vor zehn Jahren waren es noch 36 Prozent gewesen, meldet Kathpress.

Sehr unsicher fühlen sich demnach 13 Prozent, während es vor zehn Jahren noch sechs Prozent gewesen waren. Zwei Drittel der Befragten äußerten die Befürchtung, dass es in den nächsten zehn Jahren zu einer Zunahme des Antisemitismus kommen werde (2008: 54 Prozent).

60 bis 70 Prozent der Juden überlegen, Europa zu verlassen

Am heutigen Mittwoch findet zu dem Thema eine große Konferenz in Wien statt. Auch Ariel Muzicant, Vizepräsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, sprach Dienstagabend im ZiB-2-Interview davon, dass Antisemitismus in Europa zunimmt und bezeichnet die Situation der Juden in Europa als „schlimm": „So kann es nicht mehr weitergehen." Er rief zum sofortigen Handeln auf. „Wir werden den Antisemitismus nicht ausrotten. Aber dieser Hass, der jetzt geschürt wird, wird am Ende zu einer Katastrophe führen."

Die Juden würden diesmal aber nicht warten, bis noch Schlimmeres passiert, sondern irgendwann einmal Europa verlassen, sagte Muzicant, und warnte: „Immer, wenn es gegen die Juden ging, ging es später gegen alle. Und wir sind immer die ersten Opfer." Er sprach von „keinem jüdischen, sondern einem europäischen Problem. Als Quellen des sich häufenden Antisemitismus in Europa heute nannte Muzicant: Flüchtlinge, Israel-Feindlichkeit sowie einen immer stärker werdenden Rechtsextremismus.

Jüdische Vereine bleiben bei Boykott der FPÖ

Heute, Mittwoch, findet in Wien eine Konferenz gegen Antisemitismus und Antizionismus statt. Zum Auftakt wird ein „Handbuch gegen Antisemitismus" präsentiert. Die türkis-blaue Bundesregierung will damit ein Zeichen zur „Sicherung des jüdischen Lebens in Europa" setzen. Erwartet werden Spitzenvertreter jüdischer Organisationen, so auch Muzicant, Experten sowie EU-Spitzenpolitiker. Aus den Reihen der FPÖ ist niemand eingeladen.

In Sachen Antisemitismus sei die österreichische Situation „Gott sei Dank eine der besten in Europa". Das attestierte Ariel Muzicant im Interview mit der ZIB 2. Dass seine und andere jüdische Organisationen oder Israels Regierung ihren Boykott der FPÖ aufgeben, dazu ist es für ihn aber zu früh.

Für den ehemaligen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) ist die Distanzierung der FPÖ vom Antisemitismus „noch nicht glaubwürdig genug". Bei Vizekanzler und Parteichef Heinz-Christian Strache sieht Muzicant zwar einen dahingehenden Willen, bei der „Mannschaft, die hinter ihm steht", hat er mit Verweis auf immer wieder passierende Vorfälle allerdings Zweifel. Muzicant sprach von „Hunderten Einzelfällen" seit Antreten der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung. Der EJC-Vizepräsident forderte: Die Distanzierung der Freiheitlichen von der Judenfeindlichkeit müsse „konsequent und komplett" sein.

Welle von Hasspostings nach Treffen von Kurz mit Soros

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekam erst unlängst antisemitischen Hass zu spüren — nach einem Treffen mit dem umstrittenen ungarisch-stämmigen Milliardär George Soros. Das Treffen vom Sonntagabend wurde auf Twitter als „Verrat" beschimpft, Soros „zur Hölle" gewünscht und als einer „der größten Teufel unserer Erde" bezeichnet. Mehrere Poster bezogen sich auch auf die in antisemitischen Kreisen verbreitete Theorie, wonach Soros mit seinem „schmutzigen Geld" Wirtschaftsmigranten nach Europa treibe. Andere verwiesen darauf, dass Soros „Jude" sei. (TT.com, APA)