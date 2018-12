Vom Shitstorm bis zur rassistischen Hetze: Die Macht des Internetnutzers

Von Patrik Mayerhofer

Lech – Richard Gutjahr, deutscher Journalist, Moderator und Blogger, musste am eigenen Leib erfahren, was Hass und Hetze im Internet bedeuten. Nachdem er beim Terroranschlag in Nizza 2016 Augenzeuge geworden war und nur kurz darauf vom Anschlag in München live berichtet hatte, kursierten im Netz die wildesten Verschwörungstheorien um seine Person. Bis heute dauert der nicht enden wollende „Shit-Tsunami“ an, der ihn und seine Familie mit Hass und Morddrohungen überflutet.

Das Smartphone und der Zugang zum Internet machen seit Jahren das Leben in vielen Bereichen einfacher. Facebook, Twitter und Co. ermöglichen es jedem einzelnen, in Echtzeit die gesamte Welt zu erreichen. Doch all das müsse auch hinterfragt werden, sagte der Blogger Richard Gutjahr. Die eingesetzten Algorithmen „wirken wie Brandbeschleuniger und führen dazu, dass ein User systematisch manipuliert wird“. Personalisierte Werbung auf Webseiten sei nur ein Beispiel dafür. Dass sich dadurch aber auch Hass und rassistische Hetze unkontrolliert verbreiten, das hätten auch „die klugen Köpfe“ in Silicon Valley nicht bedacht. Und diese Köpfe – auch ein Mark Zuckerberg, so Gutjahr – glaubten zwar, dies technisch lösen zu können, stünden dem Problem aber nach wie vor machtlos gegenüber. Somit liege ein Teil der Verantwortung dafür, was im Internet geschieht, bei Großkonzernen wie Google. Doch auch die Nutzer tragen laut Gutjahr Schuld: „Wir alle hängen an diesem Ding (Smartphone, Anm.) dran und sind damit Teil des Problems.“

Konkret rät Gutjahr, sein eigenes Verhalten zu überdenken. Ein Daumen hoch oder ein Daumen runter könne schon viel auslösen. Man solle sich gut überlegen, was man im Netz teile. Jedem müsse bewusst sein, welch enorme Verantwortung er durch das Internet habe. Sei man sich dieser nicht bewusst, könne das ganze Existenzen zerstören oder im Extremfall, so Gutjahr, sogar zu Genoziden führen.

Auch auf die TT-Frage, ob durch digitale Verführungen irgendwann Internet und soziale Medien sogar politische Systeme aus den Angeln heben könnten, hat Gutjahr warnende Worte: „Wählen können wir nur alle vier oder fünf Jahre. Aber im Internet wird jeden Tag abgestimmt.“ Likes und Shares – also Mini-Abstimmungen könnten sogar wahlentscheidende Konsequenzen haben. „Das hat man ja zuletzt in Amerika oder beim Brexit gesehen. Dass wir alle eine unfassbar große Macht haben, sollte jedem von uns bewusst sein.“