Strippenzieher contra Parteibasis im Kampf um Merkels Erbe

Von Gabriele Starck

Hamburg – Ans politische Ende von Angela Merkel mag außerhalb Deutschlands wohl noch nicht jeder denken. Nur zwei Tage, bevor sie beim Bundesparteitag in Hamburg nach 18 Jahren an der Spitze der CDU abgelöst wird, kürte das US-Wirtschaftsmagazin Forbes die deutsche Kanzlerin zum achten Mal in Folge zur weltweit mächtigsten Frau. Ungeachtet der wachsenden Kritik an ihr innerhalb von Deutschland, ungeachtet der miserablen Performance ihrer mittlerweile vierten Regierungsmannschaft, ungeachtet der miserablen Umfragewerte für ihre Partei.

Doch der Nachsatz in Forbes sagt viel: Die Öffentlichkeit stelle sich die große Frage, wer und was folge, wenn die CDU-Politikerin nicht mehr im Amt sei. Merkel wird in ihrer sachlichen und ganz und gar nicht sprunghaften Art international als verlässlich und einschätzbar respektiert. Eigenschaften, die zuletzt bei so manch einem Staatsmann schmerzhaft vermisst werden.

Genau diese Sorge, die ganz besonders die pro-europäischen Kräfte umtreibt, wird die persönlichen Machtgelüste des- oder derjenigen, der Merkel morgen an der Parteispitze folgt, etwas einbremsen. Denn die Langzeit-Parteichefin möglichst schnell auch als Kanzlerin loszuwerden, um selbst Regierungschef zu werden, ist erst einmal tabu.

AKK gilt als nüchtern und sehr sach­orientiert. - imago stock&people

Das hat auch der von den Alt-CDUlern favorisierte Friedrich Merz inzwischen erkennen müssen. Sein Versprechen, mit Kanzlerin Merkel zusammenarbeiten zu wollen, wird er zunächst einmal nicht brechen dürfen – zumindest nicht vor der EU-Wahl im Mai. Auch wenn der Millionär nicht der Kandidat der Herzen ist – seine Mitbewerberin Annegret Kramp-Karrenbauer liegt bei den CDU-Sympathisanten voran –, hat er dennoch ausgezeichnete Chancen, als Sieger aus der morgigen Wahl hervorzugehen. Nicht zuletzt seit Wolfgang Schäuble­, Grandseigneur der Partei und gewiefter Strippenzieher im Hintergrund, am Dienstag offiziell verkündet hat, was allgemein erwartet worden war: Schäuble will Merz an der Parteispitze. Dass der ehemalige zigfache Minister und jetzige Bundestagspräsident allerdings schon lange an der Ablöse von Merkel und an einem Nachfolger Merz bastelt, wie Letzterer zuletzt in einer ARD-Doku einräumte, war nicht jedem so klar. Dass EU-Kommissar Günther Oettinger inzwischen ebenfalls offen bekannte, für Merz zu stimmen, verwundert nicht, wo er doch seit fast 20 Jahren zum engsten Netzwerk des Politik-Rückkehrers gehört. Für Merz spricht auch, dass er aus Nordrhein-Westfalen stammt, und von den 1001 wahlberechtigten Delegierten kommt fast ein Drittel aus diesem Bundesland.

Friedrich Merz ist ein blendender Rhetoriker. - AFP

Annegret Kramp-Karrenbauer hingegen weiß vor allem die jüngere Generation führender CDUler hinter sich – den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (45) etwa. Ihre Kandidatur verspricht mehr Kontinuität und Loyalität zu Merkel sowie eine CDU, die sich nicht zu weit nach rechts bewegt. In Umfragen wird ihr von den Deutschen zudem sehr viel mehr Glaubwürdigkeit, mehr Modernität, ein sympathischeres Auftreten und mehr Bodenständigkeit als Merz zugesprochen. Merz hingegen führt in der Kategorie Führungsstärke und Wirtschaftskompetenz (Forsa).

Und der Dritte im Bunde? Jens Spahn fischt wie Merz vor allem im konservativen CDU-Lager – gegen den Wirtschaftsexperten Merz kann er allerdings wenig ausrichten. Noch nicht, sagen seine Anhänger, die sich damit trösten, dass der erst 38-Jährige ja noch viel Zeit hat, ganz an die Spitze zu gelangen.

Jens Spahn hat eine steile Politikkarriere hinter sich. - AFP