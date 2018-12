„Abschleifen der Willkommenskultur“: Kickl zufrieden mit EU-Präsidentschaft

Von Wolfgang Sablatnig

Wien – Vertreter von rund 150 Staaten haben gestern in Marrakesch den UNO-Migrationspaket gebilligt (siehe Artikel rechts). Österreich ist als eines der ersten Länder aus der Unterstützung für diesen Pakt ausgeschert – und war damit ein „Trendsetter“, wie Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gestern im Gespräch mit Journalisten unterstrich. Überhaupt habe Österreich in seiner EU-Präsidentschaft in der Migrations- und Sicher­heitspolitik eine „neue Dynamik“ entfalten und ein­e Vorreiterrolle einnehmen können.

Zuvor seien „Flickschusterei“ und Reaktion auf der Tagesordnung gestanden, sagte der Innenminister. Vor allem das Festhalten an der „Zwangsverteilung“ von Asylwerbern in Europa sei ein Fehler gewesen.

Österreich habe stattdessen einen „Paradigmenwechsel“ eingeleitet, ein „Abschleifen der Restbestände einer Willkommenskultur“.

„Wenn du dich auf Schlepper einlässt, um zu uns zu kommen, hast du den Anspruch auf Schutz verwirkt", so Herbert Kickl (Innenminister, FPÖ). - Thomas Boehm / TT

Sein Ziel werde er aber erst dann erreicht haben, „wenn es nicht mehr möglich ist, auf dem Boden der Europäischen Union einen Asylantrag zu stellen, außer man kommt aus einem Nachbarland“.

Der Minister nimmt für die österreichische Präsidentschaft in Anspruch, auch bei der EU-Kommission zu einem Umdenken beigetragen zu haben. Und er wird zwar anders als in den vergangenen Jahren nicht mehr die freiheitliche Kampagne für die EU-Wahl leiten; er erwarte aber, dass die Migration auch ein maßgebliches Thema bei dieser Wahl sein werde.

Kickl geht davon aus, mit seiner Politik die Erwartungshaltung der Bürger zu treffen. Und wann kann er den Menschen in Europa wieder offene Grenzen bieten? Lieber heute als morgen, meinte er. Die Menschen hätten aber Verständnis für die Grenzkontrollen, sei der Kontrollverlust an den Grenzen doch ein „Trauma“. Es sei eben ein Fehler gewesen, das Schengen-­System ohne funktionierenden Schutz der Außengrenzen zu etablieren.

Apropos Außengrenzen: Verzögerungen beim Aufbau der gemeinsamen Grenzschutztruppe Frontex will Kickl nicht als Misserfolg sehen. Es brauche aber Zeit, 10.000 Polizisten dafür aufzustellen, ohne in den EU-Staaten Lücken aufzureißen.