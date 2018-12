May wirbt bei EU um weitere Zugeständnisse bei Brexit-Abkommen

London/Brüssel – Wegen der massiven Widerstände in London gegen ihre Brexit-Lösung hat die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag eine hektische Rettungsmission durch halb Europa gestartet. Der Hoffnung auf Nachbesserung des Austrittsvertrags erteilte die EU aber eine klare Absage. Bestenfalls „Klarstellungen und Interpretationen“ seien denkbar, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Den Beginn ihrer Besuchsdiplomatie machte May in den Niederlanden, wo sie ihren Amtskollegen Mark Rutte zu Gesprächen traf. Den Haag ist traditionell ein enger Partner Großbritanniens in Europa. Aber auch Rutte erteilte ihr im Vorfeld eine Absage zu Neuverhandlungen. Nach dem Treffen am Dienstag sprach er von „nützlichen Gesprächen“.

Ein Sprecher Mays erklärte, das Treffen sei „produktiv“ gewesen. Die Regierungschefin habe deutlich gemacht, dass sie „zusätzliche Zusicherungen“ zur sogenannten Backstop-Lösung brauche, damit das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen vom britischen Unterhaus gebilligt werde. May und Rutte seien sich einig gewesen, dass die Backstop-Lösung nur „temporär“ andauern dürfe.

Gespräch mit Merkel dauerte gut eine Stunde lang

Keine Informationen gibt es bisher über den Inhalt des Gesprächs mit ihrer deutschen Amtskollegin Angela Merkel, die sie zu Mittag in Berlin getroffen hatte. Merkel dürfte sich allerdings in der um 15 Uhr beginnenden Sitzung der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag über das Gespräch mit May äußern.

May reiste indes von Berlin weiter nach Brüssel zu Gesprächen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk (ca. 17 Uhr) und EU-Kommissionspräsident Juncker (ca. 19.15 Uhr). Zu den von britischer Seite angesprochenen „großen Problemen mit dem Backstop Irland“ hatte Juncker am Vormittag gesagt, „das müssen wir vorbereiten, das ist notwendig für die gesamte Kohärenz dessen, was wir niedergeschrieben haben. Irland wird nie allein gelassen werden“.

Einseitiges Kündigungsrecht für Backstop gefordert

Mit Backstop – quasi eine „Notfallsklausel“- werden die Bestimmungen im Austrittsabkommen bezeichnet, die garantieren sollen, dass es nach dem Austritt Großbritanniens keine Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland geben soll. Der Entwurf sieht vor, dass Großbritannien für diesen Fall als Ganzes in der EU-Zollunion bleibt, bis beide Seiten entscheiden, dass dies nicht mehr notwendig ist. Doch die Brexit-Hardliner fordern ein einseitiges Kündigungsrecht für den Backstop, damit London eigene Handelsabkommen etwa mit den USA schließen kann.

Brexit-Staatsminister Martin Callanan zufolge verlangte May „zusätzliche, rechtlich bindende“ Zusicherungen von Brüssel, dass Großbritannien im Falle des Backstops nicht „dauerhaft gefangen“ sei in der Zollunion mit der EU. May reagiere damit auf entsprechende Sorgen zahlreicher Parlamentarier.

Da im britischen Unterhaus eine Ablehnung drohte, hatte May am Montag die für Dienstagabend geplante Parlamentsabstimmung über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen abgesagt. Sie will nun Nachverhandlungen über eine zusätzliche Rückversicherung in der Backstop-Frage führen. Unklar ist, ob das unbedingt das Aufschnüren des Brexit-Abkommens oder nur ein Zusatzdokument erfordert. Denn Neuverhandlungen des Brexits-Deals lehnen die EU-Staaten ab.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Dienstag vor dem EU-Parlament. - AFP

Kurz: „Deal, den wir haben, ist gut“

Bundeskanzler Sebastian Kurz und EU-Minister Gernot Blümel (beide ÖVP) sprachen sich deutlich dagegen aus. „Der Deal, den wir im Moment haben, ist ein guter und ausgewogener Deal, und ich denke, es liegt im Interesse von uns allen, ein No-Deal-Szenario zu vermeiden“, sagte Kurz der britischen Financial Times. Auch die EU-Abgeordneten lehnen Nachverhandlungen ab. Es sei die klare Linie aller Fraktionen, dass es keine Neuverhandlungen geben könne, sagte ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas am Dienstag in Straßburg.

Ähnlich äußerten sich Vertreter Deutschlands, Dänemarks und Frankreichs. Der deutsche Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, forderte vor Beginn des Allgemeinen Rates am Dienstag in Brüssel die britische Regierung auf, ihre Hausaufgaben in Sachen Brexit zu erledigen.

Kritik kam auch aus der Wirtschaft. Der Generaldirektor der größten europäischen Wirtschaftslobby Business Europe, Markus Beyrer, sagte am Dienstag in Brüssel: „Jeder Tag der Unsicherheit kostet Unternehmen bares Geld.“ Die deutsche Industrie sprach sich nachdrücklich gegen eine Nachverhandlung aus.

Abstimmung im Unterhaus „vor dem 21. Jänner“

In London teilte unterdessen ein Sprecher von May mit, dass die Abstimmung im Unterhaus „vor dem 21. Jänner“ stattfinden werde. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Am Mittwochnachmittag wird May eine Sitzung mit ihrem Kabinett abhalten.

In diesem Jahr hat das britische Unterhaus nach dem kurzfristig einberufenen Brexit-Gipfel am Donnerstag nur noch drei Sitzungstage. Es pausiert zwischen dem 20. Dezember und 7. Jänner. Das Zeitfenster für einen geregelten Brexit wird damit immer kleiner. Großbritannien wird im kommenden März aus der EU austreten. (APA, AFP, dpa, Reuters)