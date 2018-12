Nach überstandenem Votum: Was folgt nun im Brexit-Dilemma?

Von Matthias Sauermann

London – Nur kurz wird Theresa May nach dem überstanden Misstrauensvotum durchgeatmet haben. Denn das knappe Ergebnis zeigte das tiefe Dilemma auf, in dem die britische Premierministerin steckt. 117 Abgeordnete stimmten gegen sie – und alle gehören eigentlich ihrer eigenen Fraktion an. So kann May also damit rechnen, dass mindestens ebenso viele derzeit den Brexit-Deal mit der EU nicht unterstützen.

Hinzu kommen bei einer Abstimmung über den Deal im gesamten Plenum dann auch der unzufriedene Koalitionspartner DUP und die Opposition. Eine vernichtende Niederlage würde sich abzeichnen. Und damit ist auch klar, warum May die für vergangenen Dienstag geplante Abstimmung kurzfristig absagte.

Was also als „Sieg“ verkauft wird, ist für May nur der nächste Schritt in dem schier endlosen Tanz um den 2016 von einer Mehrheit der Briten gewünschten EU-Austritt. Und immer deutlicher zeigt sich: Ein Ausweg aus dem Dilemma, der die Wirtschaft nicht zerstört und im britischen Interesse ist, wird kaum zu finden sein. Was folgt also nun?

Zusatzdokument soll als Ausweg bringen

May, welche die teilweise Niederlage wegen der vielen Gegenstimmen bereits eingestand, muss also nun versuchen, die parteiinternen Kritiker und Brexit-Befürworter ebenso zu überzeugen wie die Brexit-Gegner. Gelingen soll ihr das durch Nachverhandlungen mit der EU. Das Problem ist nur: Die will nicht noch einmal ein über viele Monate mühevoll erarbeitetes Paket neu aufschnüren – zumal auch die Zeit drängt. Und für die EU überraschend beziehen fast alle einhellig diese Position.

Angedeutet wurde, dass ein Zusatzdokument Abhilfe verschaffen könnte. Darin könnten die verbliebenen EU-Staaten Zusagen treffen, die vor allem den „Backstop“ betreffen. Also den Notfallplan, dass Nordirland ohne Lösung in der Grenzfrage auf Dauer den EU-Regeln folgen müsste. So könnte etwa versichert werden, dass diese Lösung nur für den Notfall gedacht ist und von keiner Seite angestrebt wird. Oder ein Zieldatum festgelegt werden, wann der „Backstop“ durch ein neues Abkommen hinfällig werden soll.

Ob eine solche Zusicherung kosmetischer Natur die Kritiker überzeugt, ist fraglich. Den „Backstop“ aus dem Abkommen zu streichen wird jedenfalls kaum möglich sein – ist doch genau das die kritische Frage, die den Abschluss des Deals überhaupt so lang verzögerte. Zaubern die EU-Staaten oder die britische Regierung also nicht noch in letzter Minute eine andere Lösung aus dem Hut, steht der Deal auch im Jänner im britischen Parlament vor einer Niederlage.

Vor drohendem harten Brexit nochmal abstimmen?

Was keine Seite wollen wird, ist jedenfalls ein harter Brexit ohne Absicherungen für die Wirtschaft und ohne jegliche Regelungen. Wenn der Deal mit der EU jedoch scheitert, dann droht genau das. Sollte May also keine für die Abgeordneten tragbare Lösung finden, rücken zwei weitere Optionen in den Bereich des möglichen.

Einmal könnte der Brexit verschoben werden. In dem Fall müssten jedoch die verbliebenen EU-Staaten zustimen. Und die Verhandlung würde wieder von vorne beginnen. Allerdings unter den genau gleichen Vorzeichen. Denn die grundsätzlichen Dilemmata, die der Brexit aufwirft, wären auch in naher Zukunft nicht gelöst. Auch nicht mit einem neuen Regierungschef, der May in diesem Fall beerben könnte.

Zweitens könnten die Briten erneut zur Urne gerufen werden, um noch einmal über den Brexit oder einen möglichen Verbleib in der EU abzustimmen. In den vergangenen zwei Jahren wurden die Briten mit den Hürden konfrontiert, die ein Brexit bedeutet und wie unwahrscheinlich ein positiver Ausgang eines solchen ist. Angesichts dessen könnte sich bei einer neuen Abstimmung die Mehrheit für einen Verbleib in der EU aussprechen – und dank eines Gerichtsentscheides des EuGH könnten die Briten den Austrittsantrag auch einseitig widerrufen. Motto: Als wäre nichts passiert.

Genauso wäre allerdings bei einer neuen Abstimmung denkbar, dass sich erneut eine Mehrheit für den EU-Austritt ausspricht. Auch aus Unmut darüber, dass man scheinbar das Volk so lange abstimmen lassen wolle, bis das Ergebnis passt. Tritt dieser Fall ein, dann wäre endgültig Ratlosigkeit auf allen Seiten garantiert.