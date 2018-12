Theresa May reist kommentarlos von EU-Gipfel ab

Brüssel – Die britische Premierministerin Theresa May ist Donnerstagabend überraschend ohne Kommentar vom EU-Gipfel in Brüssel abgereist. Ursprünglich war eine Stellungnahme angekündigt worden. May ging an allen wartenden Journalisten vorbei zur wartenden Limousine und fuhr ab.

Zuvor hatte laut Gipfel-Regie May ihre Vorstellungen über zusätzliche Zusicherungen zum Brexit-Vertrag den anderen Staats- und Regierungschefs dargelegt. Danach trat der 27er-Gipfel zur Debatte über dieses Thema zusammen. Die Verhandlungen dürften bis Mitternacht dauern, danach ist eine Pressekonferenz von EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker angekündigt. (APA)