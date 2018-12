Stimme der Jugend für das Europa von morgen

Carmen Baumgartner-Pötz

Wien, Brüssel — Die Amtsübergabe ist noch nicht vollzogen, doch ihr dicht getakteter Terminkalender ähnelt bereits dem einer Berufspolitikerin: Nach ihrer Wahl zur Präsidentin des Dachverbands von Europas Jugendvertretungen im serbischen Novi Sad muss Carina Autengruber für Termine nach Brüssel (wo das YFJ seinen Sitz hat), als Nächstes stehen Moldawien und Lissabon am Programm. Zum Glück hat die 28-jährige Oberösterreicherin aus St. Oswald bei Haslach „nur noch das Masterstudium fertigzumachen", wie sie bei einem Besuch in der TT-Redaktion erzählt, das ist zeitlich mit ihrem politischen Engagement vereinbar.

Autengruber, die mit Jahreswechsel zur Präsidentin des YFJ aufsteigt, ist alles andere als eine „Frischg'fangte"; Seit dem Jahr 2016 war sie bereits Vizepräsidentin der Dachorganisation und als europäische Jugenddelegierte der Bundesjugendvertretung (BJV) zuvor in ganz Europa unterwegs, um Österreichs Jugend auf internationaler Ebene zu vertreten. „Begonnen hat eigentlich alles mit der Jungschar", erinnert sich die 28-Jährige an ihren Einstieg in die Arbeit als Interessenvertreterin: Autengruber kommt aus einer kleinen Gemeinde mit rund 500 Einwohnern — Projekte organisieren und Camps veranstalten lernt man freilich nicht nur in der Großstadt, sondern gerade in der Jugendorganisation der katholischen Kirche mit ihrem dichten Netzwerk am Land ganz gut. Oder bei der Naturschutzjugend, wo Autengruber ebenfalls aktiv war, bevor mehrere Austauschprogramme, etwa in Großbritannien und Portugal, ihr Interesse an internationaler Jugendarbeit geweckt haben.

Jugendvertretung und Jugendpolitik in der EU aktuell Das YFJ (European Youth Forum) ist der Dachverband aller europäischen Jugendvertretungen und Jugendorganisationen, dem auch die österreichische Bundesjugendvertretung (BJV) angehört. Es vertritt die Anliegen aller Jugendlichen Europas sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene. Im Oktober fand in Wien die Konferenz „Gender Equality and YOU. Young Voices. Joint Initiative" statt. Diese stellte die Erfahrungen und Wünsche Jugendlicher in den Mittelpunkt. Ende November verabschiedete der Jugendrat in Brüssel die neue EU-Jugendstrategie von 2019 bis 2027. Sie regelt die zukünftige Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsstaaten hinsichtlich europäischer Jugendpolitik. Mehr Partizipation junger Menschen, der Ausbau europäischer Beziehungen sowie die europaweite Stärkung von Jugendarbeit sind die drei wichtigsten Aktionsbereiche der neuen Jugendstrategie.

An dieser Stelle schließt sich der Kreis zum European Youth Forum: Der Dachverband zeichnet sich durch die Vielfalt seiner einzelnen Organisationen und Verbände aus: Mehr als 100 gibt es, sie repräsentieren Millionen junger Menschen in Europa — von den Pfadfindern über junge Grüne bis etwa hin zu Erasmus. Derzeit sind 41 nationale Jugendvertretungen und 64 internationale Nicht-Regierungs-Jugendorganisationen an Bord. Sitz des Dachverbands ist in Brüssel — dort nimmt Autengruber regelmäßig an Board-Meetings teil, 30 Vollzeitkräfte halten den Betrieb am Laufen.

Was hat sich die neue Präsidentin für ihre zweijährige Amtszeit als Ziel gesetzt? Autengruber will erreichen, dass Jugendliche „als fixer Bestandteil in politische Entscheidungsprozesse, die unser Leben betreffen, eingebunden werden". Zur Bewältigung großer europäischer Herausforderungen wie Migration und Klimawandel sei ein Miteinander nötig. Und an diesem Miteinander will die 28-Jährige jetzt und vor allem konkret mitwirken: „Wir Jungen wollen nicht länger auf eine Einladung zum politischen Verhandlungstisch warten."

Dass es die Jugendorganisationen braucht, um Gehör zu finden, steht für die zukünftige YFJ-Präsidentin außer Zweifel: „Als junge Menschen sind wir selbst die besten Experten, wenn es um unsere Anliegen geht. Umso wichtiger sind starke Jugendorganisationen, die sich für diese Anliegen einsetzen und zusammen ihre Forderungen an die Politik vorantreiben."

Wie hartnäckiges Engagement zum Erfolg führen kann, durfte Autengruber bereits erleben: Im europäischen Parlament gibt es seit einiger Zeit keine unbezahlten Praktika mehr — daran war das European Youth Forum stark beteiligt, so die Oberösterreicherin im TT-Gespräch.

Mit 30 oder 35 Jahren, je nach Nation, ist übrigens per definitionem Schluss mit der Jugendarbeit, was bedeutet, dass heute schon nach dem Nachwuchs von morgen gesucht wird. Hürden für die Mitarbeit in einer Jugendorganisation gibt es praktisch keine, dafür ist das Angebot riesig. Für fast jedes Interessengebiet gibt es einen eigenen Verband — Umwelt/Naturschutz, politische Richtung, Glaube/Kirche usw. — „da sollte eigentlich jeder eine Nische für sich finden können", will Autengruber jungen Menschen Mut machen, die sich ebenfalls engagieren wollen. Es muss ja nicht gleich das Präsidentenamt sein.