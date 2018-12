„Ein Europa, das schützt“: Weniger Migranten, ungelöste Fragen

Von Wolfgang Sablatnig

Brüssel, Wien – Die Fakten zum Thema hat die Grenzschutzagentur Frontex geliefert: Die Zahl illegal in die EU einreisender Migranten sinkt. Von Jänner bis November 2018 seien es 138.000 Personen gewesen – rund 30 Prozent weniger als ein Jahr davor. Es zeichnet sich ab, dass bis Jahresende der niedrigste Wert seit 2014 erreicht wird. Damals gab es fast 283.000 illegale Grenzübertritte. Danach kam die Flüchtlingskrise im Winter 2015/16.

Die Staats- und Regierungschefs nahmen den Ball in der Abschlusserklärung zum gestern in Brüssel zu Ende gegangenen Gipfel auf: Der Rückgang sei der Politik der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu verdanken, vor allem der Kontrolle der Außengrenzen, dem Kampf gegen Schlepper und der verstärkten Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern der Migranten.

Die türkis-blaue Koalition in Wien kann mit dieser Entwicklung nur zufrieden sein, hat sie doch als Motto des österreichischen EU-Vorsitzes im (fast) abgelaufenen Halbjahr ein Sicherheitsthema gewählt: „ein Europa, das schützt“. Gemeint war damit die Migration.

Konkrete Beschlüsse in den großen Themen der Migration erreichte Österreich nicht. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nehmen für sich aber in Anspruch, in der Migrationsfrage ein Umdenken unter den EU-Staaten eingeleitet zu haben. Kickl sprach gar von einer „kopernikanischen Wende“ weg von der Reaktion hin zur Prävention.

Diese Wende lässt sich in erster Linie bei der Abkehr von der Forderung nach einer Verteilung der Asylwerber auf die EU-Staaten feststellen. Es sei gut, dass nicht mehr ausschließlich über diese Verteilungsfrage diskutiert werde, sagte Kurz gestern.

In der Schlusserklärung des Gipfels taucht die Verteilung dennoch auf. Die Staats- und Regierungschefs fordern einen Abschluss des EU-Asylpakets. Fortschritte in dieser Frage sind aber kaum zu sehen. Zu tief sind die Gräben zwischen den Ländern. Deutschland und andere Staaten bestehen darauf, dass jedes Land in Krisensituationen zumindest einige Menschen aufnimmt. Östliche EU-Länder wie Ungarn und Polen wollen sich dazu nicht verpflichten lassen. Auch Kurz bekräftigte gestern, eine Umverteilung abzulehnen.

In engem Zusammenhang damit steht die ebenfalls offene Reform des Dublin-Systems. Dieses besagt, dass jenes EU-Land, in dem ein Flüchtling erstmals europäischen Boden betritt, für die Verteilung zuständig sein soll. Die großen Zahlen der vergangenen Jahre haben dieses System ad absurdum geführt.

Viele ungeklärte Fragen gibt es weiters rund um die Grenzschutzagentur Frontex. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schlug vor, die Europäische Grenz- und Küstenwache bis 2020 auf 10.000 Personen aufzustocken.

Kurz machte diesen Zeitplan zu seinem. Anfang Dezember die Innenminister dies allerdings wieder bis 2027 hinaus – aus Kapazitätsgründen, wie es hieß. Dazu kommen auch in diesem Punkt unterschiedliche Positionen der Staaten. Italien, Griechenland und Spanien etwa haben Sorge, dass eigenständige Einsätze von Frontex an ihrer Souveränität rütteln könnten.

Auf der Habenseite der Präsidentschaft steht die Einigung darauf, dass Frontex die Zusammenarbeit mit Drittstaaten ausbauen solle. Bisher gibt es Abkommen mit Nachbarstaaten, nun sollen etwa afrikanische Länder folgen. Abschiebungen abgelehnter Asylwerber durch Frontex sollen erleichtert werden.

Wie tief die Gräben sind, zeigte auch die Debatte über den UNO-Migrationspakt. Österreich musste viel Kritik dafür einstecken, sich als EU-Vorsitzland von dem Abkommen verabschiedet zu haben. Gleichzeitig folgten andere Länder dem Beispiel. In Belgien­ zerbrach gar die Regierung am Streit über den Pakt.

Wie geht es mit den offenen Fragen jetzt weiter? Im Jänner übernimmt Rumänien den EU-Vorsitz. Präsident Klaus Iohannis stellt sich bereits auf heftige Debatten ein: „Zurzeit gibt es noch keine gemeinsame Gesamtlösung, aber wir arbeiten darauf hin.“