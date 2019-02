Letztes Update am Sa, 23.02.2019 12:16

Britisches Minister-Trio will Verschiebung des Brexits erreichen

Die britische Premierministerin Theresa May will bis kommende Woche in Gesprächen mit der EU Verbesserungen für den Brexit-Deal erreichen. Dann soll erneut abgestimmt werden. Wir berichten im News-Blog.