Letztes Update am Di, 02.04.2019 08:28

Erneut “Nein“ zu allen Alternativen: Kommt nun doch neues Referendum?

Premierministerin Theresa May scheiterte erneut mit ihrem Deal im Parlament. Das nimmt die Angelegenheit jetzt erneut in die eigene Hand. Am Abend soll abgestimmt werden. Wir berichten im News-Blog.