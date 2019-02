Letztes Update am Di, 26.02.2019 06:50

May erwägt Brexit-Verschiebung, Labour für zweites Referendum

Die britische Premierministerin Theresa May will in Gesprächen mit der EU Verbesserungen für den Brexit-Deal erreichen. Neue Deadline für eine Abstimmung ist der 12. März. Wir berichten im News-Blog.