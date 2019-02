Letztes Update am Fr, 22.02.2019 13:43

May führt Gespräche am Rande von Gipfel EU-Arabische Liga

Die britische Premierministerin Theresa May wird nach Angaben ihres Sprechers am Rande des EU-Gipfeltreffens mit der Arabischen Liga in Ägypten Brexit-Gespräche mit anderen EU-Spitzenpolitikern führen. Wir berichten im News-Blog.