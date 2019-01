Karas und Edtstadler dürften ÖVP in die Europa-Wahl führen

Wien – In der ÖVP sind offenbar Freitagabend die Würfel für die Kandidatenliste für die Europawahl am 26. Mai gefallen. Der langjährige EU-Abgeordnete Othmar Karas wird bei der Europawahl wieder für die ÖVP antreten. In einem Samstag via Youtube verbreiteten Video meint Karas, er habe die pro-europäische Tradition der ÖVP mitgeprägt: „Daher stehe ich der Österreichischen Volkspartei und Bundeskanzler Sebastian Kurz mit ganzer Kraft wieder zur Verfügung.“

Er dürfte er gemeinsam mit der Staatssekretärin Karoline Edtstadler antreten.

Auf welchem Listenplatz er kandidieren wird, sagt Karas in dem kurzen Video nicht. Als wahrscheinlich gilt allerdings, dass Karas die ÖVP als Spitzenkandidat in die Wahl am 26. Mai führt. Er werde „gegen die Anti-EU-Populisten, die Europa zerstören wollen“ kämpfen, kündigte Karas an, der zuletzt immer wieder Kritik an der FPÖ geübt hatte. (TT, APA)