Wirbel um Weihnachtsmail: AfD droht neue Spendenaffäre

Berlin – Der AfD könnte Ärger wegen einer weiteren möglichen Parteispenden-Affäre drohen. Die deutlich rechts orientierte Gruppierung „Der Flügel“ soll einem Bericht der „Bild am Sonntag“ zufolge an Partei-Gremien vorbei Gelder für ihre Tätigkeit gesammelt haben – allerdings über den Umweg eines externen Vereins. Demnach hat Thüringens Parteichef Björn Höcke, für den „Der Flügel“ als Machtbasis fungiert, in einer Weihnachts-Mail zu Spenden an den Verein „Konservativ!“ aufgerufen. Laut dem Bericht sollen auf das Spendenkonto bereits mehrere Tausend Euro eingegangen sein.

Laut einem vertraulichen Protokoll soll dieses Vorgehen bei der Parteispitze für Unmut sorgen. Unter anderem kritisiert der AfD-Fraktionschef im Bundestag, Alexander Gauland, das Vorgehen von Höcke. Die Sorge der Parteibosse: Die Gelder an den Verein könnten als illegale Parteispenden gewertet werden, da mit ihnen AfD-Veranstaltungen finanziert werden sollen. Außerdem entgeht der AfD selbst auf diese Weise Geld.

Als Reaktion hat der Bundesvorstand am 7. Januar beschlossen, dass „Der Flügel“ nur in Abstimmung mit dem Schatzmeister der Partei Gelder sammeln darf. Zudem soll in den kommenden Wochen grundsätzlich über die Finanzierung solcher Gruppierungen beraten werden. Eine Anfrage der „BamS“ ließ die Partei unbeantwortet.

Die AfD steht zuletzt bereits wegen einer anderen Spenden-Affäre unter Druck. Die Partei hatte im November bestätigt, dass 2017 rund 130.000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma in mehreren Tranchen an den AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen wurden. Das Geld wurde den Angaben zufolge im Frühjahr 2018 zurückgezahlt. Spenden von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien sind illegal. Die AfD hatte der Bundestagsverwaltung kürzlich die Namen von 14 Deutschen und anderen EU-Bürgern vorgelegt, die hinter den Zuwendungen stehen sollen.

Geld aus der Schweiz auch an AfD-Landtagskandidaten

Nach einem Bericht der Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) prüft der Bundestag in diesem Zusammenhang eine weitere Liste mit Namen von angeblichen Unterstützern. AfD-Bundesgeschäftsführer Hans-Holger Malcomeß habe bestätigt, dass die Partei der Bundestagsverwaltung neben einer bereits bekannten Liste mit 14 mutmaßlichen Gönnern mindestens eine weitere Namensliste übergeben habe, schrieb die FAS. Dabei soll es sich um Unterstützer des Beisitzers des AfD-Bundesvorstands, Guido Reil, handeln.

Wie die 130 000 Euro, die auf das Konto des Kreisverbandes von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel geflossen sein sollen, solle auch das Geld für Reil aus der Schweiz gekommen sein, berichtete die Zeitung. Das Geld soll über die Werbeagentur Goal AG geflossen sein, die unter anderem Werbung für die EU-kritische rechte SVP („Masseneinwanderung stoppen“) in der Schweiz macht. Deren Geschäftsführer Alexander Segert sagte der „FAS“, er habe nie Geld an die AfD gespendet, wohl aber von einer „Gruppe von Privatpersonen“ den Auftrag für eine Unterstützungskampagne für eine Kandidatur Reils bekommen.

„Diese Personen wurden der AfD auf deren Wunsch bekannt gegeben“, zitierte das Blatt Segert. Die Namen auf beiden Listen sollen großteils übereinstimmen, schrieb die „FAS“ weiter. Die Bundestagsverwaltung habe erklärt, sie prüfe die Sachverhalte sehr genau und stehe in Kontakt mit Ermittlungsbehörden, unter anderem in Konstanz.

Der unterstützte Reil, ein früherer SPD-Mann aus dem Ruhrgebiet („Wir haben Milliarden für Migranten, aber für unsere eigenen Leute war nie Geld da“), hatte 2017 für den NRW-Landtag kandidiert. Im November wählten AfD-Delegierte ihn auf Platz zwei der Parteiliste für die Europawahl.

Der AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland sagte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“, er habe die Namen der Spender der 130 000 Euro selbst erst soeben erfahren. „Ich kenne die Spender nicht. Ich habe mit keinem irgendeine Beziehung.“ (dpa, TT.com)