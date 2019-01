Erlaubt Parlament neues Votum? Opposition erhöht Druck

London/Brüssel – Im Brexit-Streit erhöht die britische Opposition den Druck auf Premierministerin Theresa May. Eine fraktionsübergreifende Gruppe legte dazu in der Nacht auf Dienstag mehrere Anträge vor. Labour-Chef Jeremy Corbyn forderte, die Federführung für die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union der Regierung zu entziehen und dem Parlament zu übertragen. Gleichzeitig wies er den Weg zu einem neuen Referendum über den Verbleib in der EU.

Führende EU-Politiker zeigten sich ernüchtert über Mays Rede vom Montag, mit der sie neue Bewegung in die festgefahrenen Gespräche bringen wollte. Ihre Ankündigung, bei erneuten Verhandlungen mit der EU Zugeständnisse zu erreichen, stießen weitgehend auf Ablehnung.

Corbyn schlug einen Zusatz zum Entwurf für den Brexit-Vertrag vor, der dem Parlament das Recht gegen soll, über Möglichkeiten zur Vermeidung eines harten Brexit abzustimmen. Zudem soll es mehr Zeit für Beratungen geben. Nach Angaben der Labour-Partei sollten Optionen wie die permanente Mitgliedschaft in der europäischen Zollunion und eine Volksabstimmung über den Brexit-Vertrag erörtert werden. Beide Vorschläge hatte May in der Vergangenheit allerdings mehrfach ausgeschlossen. „Unser Zusatzvertrag wird es den Abgeordneten ermöglichen, über Möglichkeiten zur Beendigung der Brexit-Blockade abzustimmen und das Chaos eines ungeregelten Austritts abzuwenden“, sagte Corbyn. Nach dem bisherigen Fahrplan soll das Parlament kommenden Dienstag über Ergänzungen zum Brexit-Vertrag abstimmen.

Signale aus EU: Vertrag wird nicht neu verhandelt

Die EU-Kommission sieht in Mays Äußerungen nichts Neues und verlangte rasche Klärung. May hatte über Monate mit der Europäischen Union ein Austrittsabkommen ausgehandelt, das aber vorige Woche im Unterhaus mit breiter Mehrheit abgelehnt wurde. Sie kündigte trotzdem am Montag im Parlament keine neuen Optionen an, sondern bekräftigte ihren Kurs: Sie wolle Einigungschancen in Parlament ausloten und dann erneut mit der EU reden. Dabei geht es vor allem um die in London kritisierte Garantie für eine offene Grenze in Irland, den sogenannten Backstop.

Ähnlich wie andere führende EU-Politiker kritisierte die deutsche Justizministerin Katarina Barley die britische Premierministerin im Deutschlandfunk: „Ich bin enttäuscht.“ Sie bekräftigte die Linie der EU, eine inhaltliche Neuverhandlung des jetzigen Vertrages komme nicht infrage.

Die EU-Kommission, die für alle 27 bleibenden EU-Länder verhandelt, reagierte kühl und machte keine neuen Angebote. „Derzeit haben wir nichts Neues aus Brüssel zu sagen, weil es nichts Neues aus London gibt“, sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas und forderte ebenfalls Klarheit über die Absichten Großbritanniens. Nachverhandlungen über das Austrittsabkommen – und damit auch über den Backstop – schloss er abermals aus.

EU-Kommission: Bei „No Deal“ harte Grenze in Irland

Allerdings räumte Schinas erstmals öffentlich ein, dass ein Brexit ohne Vertrag unweigerlich sofort zu dem führen würde, was der Backstop verhindern soll: zu einer festen Grenze mit Kontrollen zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. „Es ist ziemlich offensichtlich: Man bekommt eine harte Grenze“, sagte Schinas. Wie die EU für diesen Fall vorsorgt, ließ er offen.

Dagegen sah die britische Regierung Ansatzpunkte für Nachbesserungen beim zentralen Streitpunkt, der Ausgestaltung der Grenzkontrollen zwischen Irland und dem britischen Nordirland. Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay sagte der BBC, seine Regierung arbeite an einem Vorschlag für eine geänderte Notfalllösung für Nordirland.

Belgiens Außenminister Didier Reynders betonte die einhellige Unterstützung Irlands durch die EU-Staaten. „Wir sind im Moment alle Iren“, sagte er in Brüssel. Die irische Regierung will vermeiden, dass an der Grenze zu Nordirland Behinderungen für den Personen- und Warenverkehr entstehen. Dann aber würde Nordirland im Gegensatz zum Rest Großbritanniens im EU-Binnenmarkt verbleiben. Dieser Zustand soll auch dann weiter gelten, sollten es die EU und Großbritannien in einer Übergangsphase nicht schaffen, sich auf ein Handelsabkommen zu einigen. Reynders erklärte, die EU warte immer noch auf neue Vorschläge zum Brexit aus London.

Nordirische DUP drängt auf gleichgewichtige Regelung

Die nordirische Partei DUP, die die Minderheitsregierung von May bisher unterstützt, forderte, alle Regelungen zum Grenzregime in Irland müssten dasselbe Gewicht wie der eigentliche Brexit-Vertrag haben. Die DUP lehnt die bisher ausgehandelte Ausgestaltung der Grenze auf der irischen Insel ab. May hatte angekündigt, Bedenken über den sogenannten Backstop bei neuerlichen Verhandlungen mit der EU auszuräumen.

Der Brexit ist für den 29. März terminiert. Sollte es bis dahin keinen Vertrag über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien geben, würden zwischen beiden Wirtschaftsräumen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO gelten. Dies würde den Warenfluss und Lieferketten erheblich beeinflussen. Experten rechnen mit einem starken Dämpfer für die Konjunktur.

In weiten Kreisen der Wirtschaft stößt der Brexit auf grundsätzliche Kritik. So warnte beispielsweise der Chef des Sportartikel-Herstellers Adidas, Kasper Rorsted, in der „Süddeutschen Zeitung“: „Der Brexit ist die dümmste ökonomische Entscheidung seit langem.“ Auch IWF-Chefin Christine Lagarde warnte vor Unwägbarkeiten. Das offensichtlich schlimmste Szenario sei ein ungeregelter Brexit, sagte sie dem TV-Sender CNBC. (APA/Reuters)