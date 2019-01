VP will EU-Mandat, die FPÖ Platz zwei

Innsbruck – Für die Tiroler ÖVP geht es mit dem parteiinternen Vorzugsstimmensystem – jede Stimme zählt – um ein Mandat im Europaparlament. Die IT-Unternehmerin Barbara Thaler, die auf Platz acht der VP-Liste gereiht wurde, braucht dafür jede Unterstützung. Schließlich ist Tirol nicht das größte Bundesland, ihre Mitbewerber haben teilweise die Bündeorganisationen hinter sich. Deshalb fasste der ÖVP-Landesparteivorstand gestern einen klaren Beschluss. „Barbara Thaler ist unsere Spitzenkandidatin, all­e Bünde werden für sie mobilisieren“, sagte ÖVP-Parteiobmann und Landeshauptmann Günther Platter.

Die 36-jährige Vizepräsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer „möchte die Tirol-Delegierte aller Tirolerinnen und Tiroler in Brüssel sein und sicherstellen, dass die besonderen Herausforderungen unseres Landes auch auf europäischer Ebene gehört werden“. Dafür gelte es zu kämpfen, sagte sie. Mit Richard Seeber stellte die Volkspartei bis 2014 einen Abgeordneten im Europäischen Parlament. Für „Platz acht“ wird deshalb auch die Wahlkampfstrategie der Tiroler ÖVP sein, betonten Platter und Landesgeschäftsführer Martin Malaun. Ihnen geht es aber auch darum, mit der Mobilisierungsoffensive die Wahlbeteiligung bei der Europawahl am 26. Mai zu heben.

Theresa Muigg kämpft für die Tirole­r SPÖ und Europa. - SPÖ

SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS haben kaum Chancen, dass einer ihrer Kandidaten nach Europa gewählt wird. „Wir haben ein engagiertes junges Team und mit Theresa Muigg eine ausgezeichnete Bewerberin auf Platz zehn“, sieht der geschäftsführende Parteichef Georg Dornauer alle Voraussetzungen für einen guten Wahlkampf. Auch in Tirol. Die Europawahl sei zwar eine Herausforderung, „als SPÖ werden wir die Gelegenheit nutzen, um unsere Stimme für ein sozial gerechtes Europa zu erheben“. 2014 reichte es für die SPÖ nur zu Platz vier in Tirol.

Auf welchem Platz FPÖ-Kandidat Maximilian Kurz gereiht wird, steht noch nicht fest. „Unter den ersten zehn ist aber schon unser Ziel“, sagt Landesparteiobmann Markus Abwerzger. Bei der letzten Europawahl verfehlte die FPÖ nur knapp den zweiten Platz in Tirol, „natürlich wollen wir die Nummer zwei werden. Im Bund und in Tirol“, fügt Abwerzger hinzu.

Bei den Grünen – sie erreichten 2014 hinter der ÖVP Platz zwei in Tirol – ist noch vieles offen. Trotzdem: Der 26. Mai ist für Landessprecherin Barbara Schramm-Skoficz ein „wesentlicher Schritt für den Neustart der Grünen auf Bundesebene“. Wer für die Tiroler Grünen als Spitzenkandidat antritt, steht erst nach dem Grünen-Bundeskongress Mitte März fest, wie Schramm-Skoficz betont. Realistische Chancen auf einen Platz an der grünen Sonne gibt es wenig, möglicherweise setzen die Grünen wie die SPÖ auf einen jungen Kandidaten. Immer wieder wird der Name von LA Michael Mingler genannt.

Maximilian Kurz will Platz zwei für die FPÖ in Tirol. - FPÖ

Bei den NEOS hat sich der Haller Anwalt Johannes Margreiter für die Bundesliste empfohlen. (pn)