Leichtfried: „EU zerstören zu wollen, ist nicht mehrheitsfähig“

Von Karin Leitner

Wien – Das personelle Angebot der ÖVP für die EU-Wahl am 26. Mai ist breit: Othmar Karas soll liberale Europa-­Aficionados ansprechen, Karoline Edtstadler Freunde harter Ausländerpolitik, Ex-ORF-Mann Wolfram Pirchner soll Senioren locken.

Der ehemalige EU-Parlamentarier und jetzige Nationalratsmandatar Jörg Leichtfried meint, dass die SPÖ dagegenhalten kann: „Wir haben mit Andreas Schieder einen international erfahrenen Spitzenpolitiker, mit Evely­n Regner eine leidenschaftliche Gewerkschafterin und erfahrene EU-Abgeordnete, mit der Steirerin Bettina Vollath eine erfahrene Landtagspräsidentin. Und Julia Herr ist die anerkannteste Jugendpolitikerin des Landes.“

Auch vom Inhaltlichen her sieht Leichtfried „gute Chancen, dazuzugewinnen – weil die ÖVP, die FPÖ und die NEOS mit einer Union der sozialen Gerechtigkeit nichts am Hut haben. Sie treten für große Konzerne und schnell­e Gewinne für wenige ein.“ Karas sei „ein Feigenblatt auf der türkisen Liste“. ÖVP und FPÖ würden im EU-Wahlkampf „Scheingefechte führen. Tatsächlich haben sie dasselbe Interesse: die EU zu schwächen. Beide Parteien sind nationalistisch.“ Woran macht Leichtfried diesen Befund fest? „Am Ausscheren des ÖVP-Kanzlers in der Russland-Frage, der Anbiederung an Ungarns Orbán, an der Abkehr von traditionellen Verbündeten wie Deutschland und Frankreich.“

Dass es schwer werde, die eigene Klientel zum Wählen zu motivieren, gesteht Leichtfried ein: „Das ist bei jeder EU-Wahl eine Herausforderung – für alle antretenden Parteien.“ Am schwersten werde sich die FPÖ bei der Mobilisierung tun: „Sie hat nach der Nationalratswahl alle vorherigen Versprechen gebrochen, daher werden ihr viele nicht mehr glauben.“ Die Prognose Leichtfrieds, dessen SPÖ bei der EU-Wahl 2014 auf Platz 2 hinter der ÖVP gelandet ist: „Die FPÖ wird verlieren. Die EU zerstören zu wollen, ist nicht mehrheitsfähig.“

Was den künftigen Vertreter Österreichs in der EU-Kommission anlangt, plädiert Leichtfried via Tiroler Tageszeitung für eine Übereinkunft: „Die Europa-Wahl soll entscheiden, wer den Kommissar stellt. Die stärkste Partei soll das Vorschlagsrecht haben, die anderen sollen den Kandidaten akzeptieren. Das wäre analog zu den Spitzenkandidaten auf EU-Ebene, wo das so mit dem Kommissionspräsidenten gehandhabt wird.“ Chef der Kommission könnte EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber werden. Der CSU-Politiker hat befunden, der Kommissionspräsident sollte „der Regierungschef Europas, nicht Sekretär des Europäischen Rates“ sein. „Ich teile diese These“, sagt Leichtfried. „Webers inhaltliche Schwerpunktsetzung ist aber falsch. Der Kommissionspräsident müsste an einer sozialen Unio­n interessiert sein, an einer, in der kein Steuerbetrug geduldet wird. Das spricht Weber nie an.“ Noch etwas moniert er: „Ein potenzieller Kommissionspräsident, der die Regierungsarbeit der FPÖ lobt, verliert den Anspruch auf europapolitische Glaubwürdigkeit.“ Zum Einwand, dass Weber nicht pauschal gut bewertet, sondern „verschieden­e Gesichter der FPÖ“ ortet, sagt Leichtfried: „Es gibt nur eine FPÖ, nur ein Gesicht.“