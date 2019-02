Euregio Inntal: Seit 20 Jahren Bindeglied über unsichtbare Grenzen

Von Wolfgang Otter

Kufstein – Es sei „Ziel, Zweck und Aufgabe von Euregionen, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Dabei werden Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen in grenzüberschreitenden Fragen beraten“, erklärte der damalige Kufsteiner Bezirkshauptmann Walter Philipp bei der Gründung der Euregio Inntal. „Der Impuls dafür ging von Rosenheim aus“, kann sich Walter J. Mayr erinnern. Heut­e kommt dem Verein, dem 66 Gemeinden der Tiroler Bezirke Kufstein und Kitzbühel sowie der Landkreise Rosenheim, Traunstein und Stadt Rosenheim sowie diverse Institutionen angehören, eine zusätzliche Aufgabe zu. Er steht quasi als Bollwerk gegen die EU-Skepsis und den Nationalismus, die in Europa immer mehr um sich greifen. „Es benötigt auch alle positiven Kräfte, die an die Zukunft glauben und diesen Nutzen auch sehen, um die Europäische Union zu erhalten“, ist auch Euregio-Präsident Walter J. Mayr überzeugt. Er hat ab den ersten Gesprächen 1996 maßgeblich für den Zusammenschluss gearbeitet.

Eines der ersten Projekte, die man umsetzen konnte, war der Zusammenschluss der Datenleitungen zwischen den beiden FH in Rosenheim und Kufstein. Heute undenkbar: „An der Grenze hörten die beiden Leitungen auf, es ging eigentlich nur darum zu erreichen, dass sie zusammengehängt werden“, erzählt Mayr. Aber die Euregio hat nicht nur die Aufgabe, Workshops, Schulmessen etc. zu organisieren, sie hat auch politisches Gewicht.

So hat man sich Ende zur Jahrtausendwende dafür eingesetzt, dass im damals noch existenten Zementwerk in Kiefersfelden keine Reifen und Plastik mehr verbrannt werden. Auch dass die bayerischen Hagelflieger Teile der Bezirke Kufstein und Kitzbühel mitschützen, ist letztlich dem Euregio-Engagement zu verdanken.

Das Thema Verkehr beschäftigt und beschäftigte den Verein nachhaltig. Medial großes Echo erhielt der Verkehrsgipfel mit LH Günther Platter im Vorjahr. Eine Resolution war das Ergebnis, in der die bayerischen und Tiroler Regionen mit rund 650.000 Einwohnern endlich ganz reale Schritte gegen die Verkehrsbelastung forderten. Eine der Hauptaufgaben der Kooperation ist jedoch das Abwickeln von Förderprogrammen der EU (Interreg) und das Umsetzen von Projekten bzw. die Unterstützung der Partner. Laut Euregio-GF Esther Jennings sind in der jüngsten Förderperiode (2014–2020) Projekte von 4,5 Millionen Euro über die Geschäftsstelle zustande gekommen. Zum Zwanziger hat man eine Umfrage unter 400 Organisationen und Gemeinden, Firmen sowie Vereine und Schulen zum Thema Euregio und Interreg durchgeführt (siehe Kasten unten). Sieben von zehn Befragten haben weiterhin Interesse an einer grenzüberschreitenden Partnerschaft bekundet.

Gefeiert wird das Jubiläum am 9. März im bayerischen Bad Aibling. Ab 18.30 Uhr spielt das Orchester des Tiroler Landeskonservatoriums – mit bayerischen Solisten.