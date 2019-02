Polen unterschrieb Deal für Lieferung von US-Raketenwerfern

Warschau – Polen hat im Vorfeld der Nahost-Konferenz am Mittwoch einen Kaufvertrag für die Lieferung von 20 US-Raketenwerfern des Typs HIMARS unterschrieben. Sie werden laut Warschauer Verteidigungsministerium samt Munition bis 2023 sukzessive nach Polen geliefert.

Die USA stünden an Polens Seite, versicherte US-Vizepräsident Mike Pence beim Vertragsabschluss in Warschau in Anwesenheit polnischer und US-Soldaten. Warschau sieht Washington als Sicherheitsgaranten in der Region an.

Der Waffendeal im Wert 414 Millionen US-Dollar (366,50 Mio. Euro) sei ein wichtiger Schritt zur Modernisierung der polnischen Armee und würde das Land sicherer machen, sagte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak. Als eines von wenigen Mitgliedern der NATO erfüllt Polen das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel und gibt mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Seit der Ukrainekrise sorgen sich das Land und die Baltenstaaten um ihre Sicherheit. Zur Abschreckung Russlands verlegen die USA seit 2014 Einheiten im Rotationsverfahren dorthin. Auch die NATO hat durch die Entsendung von Truppen in die vier Länder ihre Präsenz an der Ostflanke des Militärbündnisses verstärkt.

Unterdessen warnte US-Außenminister Mike Pompeo, der bereits am Dienstag in Polen eingetroffen war, beim Besuch eines NATO-Bataillons in Bemowo Piskie vor einer erneuten möglichen russischen Aggression. Russland habe große Pläne, seine Dominanz in Europa und auf der Weltbühne zu vergrößern, sagte er nach Angaben der Agentur PAP. Die USA und westliche Demokratien müssten alles in ihrer Macht stehende tun, um Angriffe wie den Einmarsch in der Ukraine zu stoppen.

USA werden Militärpräsenz in Polen erhöhen

Die USA wollen ihre Militärpräsenz in Polen um mehrere hundert Soldaten erhöhen. Washington erfülle damit einen Wunsch der polnischen Regierung, sagte die US-Botschafterin in Warschau, Georgette Mosbacher, der Zeitung Financial Times vor Beginn der von den USA und Polen gemeinsam organisierten Konferenz in der polnischen Hauptstadt.

Es werde sich um eine „bedeutende“ Erhöhung handeln, fügte sie hinzu, ohne Zeitangaben zu machen.

Derzeit umfasst das US-Kontingent für Polen 4000 Soldaten, die im Rahmen von NATO-Operationen jedoch immer nur für einige Monate dort stationiert sind. Die rechtskonservative Regierung drängt die USA seit längerem, eine ständige Militärbasis in Polen einzurichten. Diesen Wunsch wies Mosbacher wie zuvor schon US-Verteidigungsvertreter zurück: Das US-Verteidigungsministerium sehe die Armee des 21. Jahrhunderts eher als „beweglich“ und „rotierend“, weniger als feste Basis mit Krankenhäusern sowie Wohnungen, in die Soldaten ihre Familien mitbrächten.

Mosbacher äußerte sich vor der Konferenz, auf der unter Vorsitz von US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo mit den Verbündeten über die Lage im Nahen Osten und über den Umgang mit dem Iran beraten werden soll. Zu dem Treffen wird auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erwartet.

Polen und die baltischen Staaten sorgen sich wegen der russischen Militärpräsenz an ihren Grenzen. 2017 hatte die NATO-Militärallianz in Polen sowie in Estland, Lettland und Litauen vier multinationale Bataillone stationiert. Das Bataillon in Polen wird von den USA geführt. (APA/AFP/dpa, TT.com)