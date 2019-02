Hessens Ministerpräsident Bouffier an Hautkrebs erkrankt

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ist an Hautkrebs erkrankt, will aber während der Behandlung keine Amtspause einlegen. Es handle sich um einen begrenzten Hautkrebs, der durch eine bereits begonnene Strahlentherapie entfernt werden solle, teilte Regierungssprecher Michael Bußer am Montag in Wiesbaden mit. Die Behandlung erfolge ambulant.

Der Ministerpräsident werde dabei seine Amtsgeschäfte fortführen. Der Hautkrebs wurde den Angaben zufolge bei einer Gewebeuntersuchung festgestellt, nachdem sich Bouffier aufgrund eines „unklaren Nasenbefunds“ einem Eingriff unterzogen hatte. (APA/AFP)