Orban und Brexit dominieren ORF-Elefantenrunde zur EU-Wahl

Harald Vilimsky dagegen bot Orban neuerlich eine Zusammenarbeit an: "Ich halte es für eine Demütigung, den ungarischen Ministerpräsidenten mit einem Fußtritt aus seiner Parteienfamilie hinauszutreten", so der FPÖ Spitzenkandidat. Er würde sich freuen "Seite an Seite mit seiner Partei an einem Reformprozess mitwirken zu dürfen."

Skepsis gegenüber Brexit-Verschiebung

Gegenüber der Verschiebung des britischen EU-Austritts zeigte sich Andreas Schieder skeptisch. "Eine Verschiebung ohne Lösungsplan bringt uns auch nicht weiter", meinte der SPÖ-Kandidat. Er erklärte, dass durch eine klare Linie beim Brexit den nationalistischen "Zündlern das zündeln" abgewöhnt werden soll, mit Blick auf Vilimsky und seinem Vorschlag des Öxit vor einigen Jahren. Auch Othmar Karas sieht eine Verlängerung kritisch. Nur um das "Chaos zu verlängern wird es keine Verlängerung geben", so der ÖVP-Spitzenkandidat.

Sowohl Kogler als auch Gamon würden ein zweites Brexit-Referendum begrüßen, während Voggenhuber eine Übergangsfrist von fünf Jahren als Ziel sehen würde. Vilimsky sieht das Ausscheiden Großbritanniens zwar sehr bedauerlich, letztendlich sei es "aber nicht unser Bier". Eine Verlängerung der Brexit-Verhandlungen um ein paar Wochen seien für ihn in Ordnung. Man könnte so "den Zieleinlauf nutzen", um für beide Seiten ein besseres Ergebnis auszuverhandeln. Eine Teilnahme Großbritanniens an den EU-Wahlen sei aber ausgeschlossen.

Beim Thema der Abschaffung der Einstimmigkeit in Fragen der Steuerpolitik und der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik kam nur von der FPÖ ein "absolutes Nein". Die anderen Kandidaten plädierten dagegen "ganz dringend" (Schieder) dafür, weil sich Europa nicht "den Erpressern und Blockierern ausliefern" (Karas) dürfe. "Es mangelt Europa nicht an guten Ideen, aber die werden schnell schubladisiert", sagte Claudia Gamon von den NEOS dazu.



Chance für Bündnis Grüne und JETZT "gering"

Zumindest nicht gänzlich ausschließen wollte Werner Kogler eine gemeinsame Kandidatur mit dem Ex-Grünen Johannes Voggenhuber - allerdings rechnet er nicht damit. "Ich glaube, die Chancen sind gering", sagte Kogler. Seinem früheren Parteikollegen Voggenhuber streute er aber Rosen: "Wir haben viele Übereinstimmungen. Wenn ich da zuhöre, dann argumentiert Johannes Voggenhuber für mich mit Abstand am nachvollziehbarsten." Voggenhuber zeigte sich zu einem gemeinsamen Antreten neuerlich bereit. "Bis zum 12. April ist alles möglich. Seit vielen Monaten biete ich das an - das Echo war leise. Sollte da ein Verstärker entstanden sein, will ich gerne noch einmal zuhören." (APA/TT.com)