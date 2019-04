Letztes Update am So, 14.04.2019 23:27

Finnland-Wahl: Regierung abgestraft, Sozialdemokraten vorne

Die Sozialdemokratische Partei gewann am Sonntagabend in einer Hochrechnung nach Auszählung von knapp 98 Prozent der Wählerstimmen 40 der 200 Sitze für das Parlament in Helsinki.