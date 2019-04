Debatte in sozialen Medien nach ZiB2-Interview mit Vilimsky

Wien — Zu einem heftigen Schlagabtausch kam es am Dienstagabend zwischen Harald Vilimsky, EU-Wahl-Spitzenkandidat der FPÖ, und "ZiB2"-Anchormann Armin Wolf. Schließlich mündete das emotionale Interview in Verbalattacken gegen Wolf und den ORF. Über Fragen nach rechtsextremen "Einzelfällen" in der FPÖ gab sich Vilimsky empört, er sah seine Partei in die Nähe zum Nationalsozialismus gerückt. "Das ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann", sagte er schließlich drohend vor laufender Kamera. Anlass für Vilimskys Verbalangriff war eine visuelle Gegenüberstellung, die Wolf während des Interviews präsentierte.

Einen Cartoon der steirischen Parteijugend, in dem eine einheimische Familie in grüner Tracht von finsteren Zuwanderern mit langer Nase, Bart und Buckel bedroht wird, und auf dem "Tradition schlägt Migration!" zu lesen ist, stellte Interviewer Wolf neben die Darstellung eines Juden aus dem NS-Propagandablatt "Der Stürmer". Er wollte von Vilimsky wissen, was er davon halte, und wo er denn den Unterschied zwischen den Darstellungen sehe.

Vilimsky: "Diese Parallelität zu ziehen, ist allerletzte Schublade"

Dem FPÖ-Generalsekretär war diese Konfrontation zuviel: "Hier diese Parallelität zu ziehen, ist allerletzte Schublade. Indem Sie hier vom ,Stürmer' ein Bild hernehmen, das einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialmus seien, ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben darf", zeterte er. Sogar als einen "Skandal der Sonderklasse" bezeichnete er den - für ihn augenscheinlichen - Versuch von Wolf, "einen Monat vor der EU-Wahl das versuchen, zu skandalisieren". Für ihn stelle die Karikatur auf dem Plakat der FPÖ-Parteijugend einen Islamisten dar, die Geschichte sei zudem ein Jahr alt und habe im steirischen Landtag niemanden aufgeregt.

Schon zu Beginn des Interviews hatte Vilimsky dem ORF-Anchor vorgeworfen, nur zu versuchen, "der Regierung Schaden zuzufügen" und auch auf Twitter und in sozialen Netzwerken "permanent Stimmung gegen uns" zu machen. Er klagte zudem, dass der ORF schon in der "ZiB1" "null über unsere Kampagne" gebracht habe.

Strache: "Diffamierungen und journalistische Kampagnisierungen"

Wenige Stunden nach dem Interview pflichtet FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache seinem Parteikollegen Vilimsky in einem Facebook-Post bei. Armin Wolf kenne "keine Sachlichkeit" und insgesamt werde man es "beim ORF nicht müde, unsachliche Interviews zu führen". Wolfs Interviewführung bezeichnet er als "eigene politische Ansichten", die über ein "demokratisches Wahlergebnis" gestellt würden. Alles in allem sei es ihm aber "relativ egal", "ob ein Herr Wolf unser Handeln und Tun für gut empfindet oder nicht".

Vilimsky selbst hatte unmittelbar nach dem Interview wie Strache einen Artikel der Kronenzeitung zum Interview gepostet und dazu den Satz "Das darf man sich nicht gefallen lassen!" geschrieben. Am Morgen danach setzte er mit "Das muss man gesehen haben! Unfassbar dieser Armin Wolf!" noch einmal einen drauf und bezeichnete Wolf als "Anti-FPÖ-Propagandisten".

Wolf schaltete sich auf Twitter in Diskussion ein

Nicht nur auf Facebook, auch auf Twitter ließ die Debatte nach dem Interview nicht lange auf sich warten. Armin Wolf war dabei wiederholt Angriffen von FPÖ-Politikern und "ZiB2"-Zusehern ausgesetzt. Als Verteidigung gegen Vorwürfe, er habe die FPÖ mit Nationalsozialisten verglichen, brachte er an: "Ich habe ein RFJ-Sujet mit einer Stürmer-Darstellung verglichen und Herrn Vilimsky live dazu befragt. Das war's." (TT.com/APA)