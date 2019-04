Elefantenrunde in Salzburg: EU-Visionen der sechs Kandidaten

Buhlen um die Erstwähler

Salzburg — Ein kühler Wind weht am Freitagmorgen durch die Stadt Salzburg. Am Hauptbahnhof beobachtet ein schwerbewaffneter Polizist die Umgebung. Das dürfte nichts mit der Veranstaltung zu tun haben, erklärt später ein anderer Beamter. Vielleicht ist es wegen eines Geldtransports, sagt er. „Salzburg ist eine sichere Stadt", versichert der Polizist lächelnd. Im Saal der Salzburger Nachrichten (SN) angekommen, machen sich Sicherheitsbeamte ein Bild von den Räumlichkeiten. Dort werden bald die Spitzenkandidaten der heimischen Parteien bei der EU-Wahl debattieren. Das Publikum ist jung, es sind Schüler aus der Oberstufe — sie seien Erstwähler, die beim Urnengang das erste Mal ihre Stimme abgeben dürfen, sagt SN-Chefredakteur Manfred Perterer zum Auftakt der Debatte.

Zuvor — kurz vor zehn Uhr — trudeln die ersten Schüler ein, dann geht es recht schnell. Der Saal ist bald komplett voll. Rund 250 Schüler sind da. Und ihnen wird einiges geboten. Beim verbalen Schlagabtausch zwischen SPÖ-Kandidat Andreas Schieder und seinem FPÖ-Gegenüber Harald Vilimsky geht ein Raunen durch den Saal. Auch der Liste-Jetzt-Kandidat Johannes Voggenhuber greift Vilimsky heftig an. Ein FPÖ-Plakat vergleicht er mit Darstellungen des nationalsozialistischen Stürmer, so wie es Armin Wolf im ORF getan hat. Vilimskys Replik: „So etwas Dämliches hab' ich noch nie gehört." Die Aufregung legt sich, als mehr auf Inhalte eingegangen wird. Dem Applaus und den Zurufen zu urteilen, kommen NEOS-Frontfrau Claudia Gamon und Grünen-Chef Werner Kogler am besten beim Publikum an.