Grünen-Kandidat Michael Mingler: „Europas Grundidee ist grün“

Herr Mingler, Sie konnten an der EU-Volksabstimmung 1994 noch nicht teilnehmen. Hätten Sie rückblickend für einen Beitritt gestimmt?

Michael Mingler: Auf jeden Fall. Vor allem für Menschen meiner Generation ist die Europäische Union von unschätzbarem Wert. Wir sind in einem Europa ohne Grenzen aufgewachsen, wo wir europaweit reisen, studieren und arbeiten können. Ich könnte mir das anders gar nicht mehr vorstellen. Allerdings läuft einiges in die verkehrte Richtung.

Was läuft schief in Europa?

Mingler: Die EU in dieser Form hat einige soziale Probleme. Wir erleben tagtäglich, dass Großkonzerne, unterstützt von einer konservativen Mehrheit, ihre Interessen durchdrücken und dadurch viele Menschen auf der Strecke bleiben.

Viele Tiroler fühlen sich ebenfalls von Europa teilweise überrollt. Stichwort Transit oder Ausverkauf von Grund und Boden.

Mingler: Das stimmt, Tirol ist Zentrum für wichtige politische Herausforderungen wie Transit. Die Verkehrspolitik ist eine europäische Herausforderung, die negativen Auswirkungen können wir nicht alleine auf Landesebene lösen. Wir müssen in der EU das Verursacherprinzip angehen und benötigen Kostenwahrheit im Transportbereich mit höheren Mauten. Der ÖVP in Tirol ist das bewusst, aber die Europäische Volkspartei steht ebenfalls in der Pflicht. Diese Partei blockiert in der EU am meisten und ist Sprachrohr der Frächterlobby. Wir sehen es in Bayern oder Südtirol.

Sie sitzen seit 2018 für die Grünen im Landtag. Erlebt man da nicht gerade in der Verkehrspolitik die Hilflosigkeit gegenüber der EU hautnah mit? Sie bekommen sogar Ihr Fett ab, weil die FPÖ stets die Zunahme des Transitverkehrs unter Schwarz-Grün kritisiert.

Mingler: Machtlos fühle ich mich nicht, freilich ist es eine große Herausforderung. Über die Kritik der FPÖ kann ich nur lachen. Immer kritisieren, aber selbst keine Lösungen zu haben und mit dem eigenen Verkehrsminister alles nur noch schlimmer zu machen – das kann man gar nicht ernst nehmen. In Tirol versuchen wir alles. Allerdings ist es schwierig, wenn die Bundesregierung eine Steuerreform ankündigt, in der die Abschaffung des Dieselprivilegs nicht enthalten ist. Da reden wir von 300.000 zusätzlichen Transitfahrten.

Schwächen wir uns dadurch nicht selbst in Brüssel?

Mingler: Wir tun uns deshalb so schwer, weil jene Parteien derzeit das Sagen haben, die im Zweifel im österreichischen Nationalrat oder im EU-Parlament an der Seite der Transitlobby stehen. Leider.

Ist das nicht ein wenig einfältig: In Europa gibt es bei Wahlen bekanntlich einen Trend zu Mitte-rechts. Haben nicht die Grünen die falschen Antworten auf die drängenden Probleme?

Mingler: Wir haben die richtigen Antworten, die jedoch differenzierter sind. Natürlich ist es verlockend, einfachen Antworten zu glauben. Das ist leider der Grund dafür, dass rechtspopulistische Parteien europaweit im Aufwind sind. Trotzdem finden grüne Themen immer mehr Anklang und Gehör, wie die Fridays-for-Future-Bewegung zeigt.

Aber die agiert außerhalb der politischen Parteien und des Establishments.

Mingler: Die Grünen waren immer eine Graswurzelbewegung, die auch unbequeme Wahrheiten ausgesprochen hat und die dann einmal mehrheitsfähig wurden. Wir erleben es bei der diesjährigen Europawahl: Alle Parteien kämpfen für den Klimaschutz. Das hätte es vor zehn Jahren noch nicht gegeben.

Wo ist Europa grün?

Mingler: Die Grundidee von Europa ist grundsätzlich eine grüne Idee; ein geeintes Europa, in dem Freiheit und Menschenrechte und das Miteinander im Mittelpunkt stehen. Wenn es um die Ökologie und die soziale Gerechtigkeit geht, gibt es noch massiven Spielraum. Den müssen wir mit einer starken grünen Bewegung in Europa nützen. Es ist ja auch kein Zufall, dass die Grünen in vielen EU-Ländern immer stärker werden.

Müsste man für Reformen nicht vielleicht die vier Grundfreiheiten in der EU wie freier Warenverkehr, Kapital-, Dienstleistungs- und Personenverkehrsfreiheit anpassen? Etwa mehr Einschränkungen für den Klimaschutz?

Mingler: Dafür muss man die Freiheiten nicht grundsätzlich in Frage stellen, ich kann sie im europäischen Sekundärrecht anders auslegen. Beim Transit ist für viele die Warenverkehrsfreiheit eine heilige Kuh, aber man kann sie im öffentlichen Interesse einschränken und für eine Verlagerung auf die Schiene die Lkw-Mauten auf der Straße erhöhen: für den Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutz. Das ist nur eine Frage des politischen Willens.

Die Grünen fordern ein Ende der deutschen Grenzkontrollen. Auch der österreichischen an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien?

Mingler: Natürlich, weg mit den Grenzkontrollen. In der Konsequenz daraus müssen wir uns jedoch für ein einheitliches europäisches Asylsystem einsetzen und die absurde Dublin-Verordnung reformieren, die ohnehin nicht funktioniert. Diese Herausforderung wäre von der EU locker zu bewältigen. Europa hat weniger Flüchtlinge aufgenommen als Jordanien oder Libyen. Gegen eine Registrierung spricht nichts, sie müsste allerdings an der EU-Außengrenze erfolgen. Dort benötigt es überdies eine gerechte Verteilung der Geflüchteten und eine Durchführung der Verfahren mit einem gemeinsamen europäischen Asylrecht.

Sie haben keine Chance auf ein Mandat im EU-Parlament. Warum sollen Sie die Tiroler überhaupt wählen?

Mingler: Es geht nicht um mich. Das EU-Parlament ist die Vertretung aller Bürgerinnen und Bürger, die österreichischen Grünen sollen dort eine noch gewichtigere Stimme erhalten.

Und die Stimme Tirols?

Mingler: Die Grünen sind die glaubwürdigste Partei, wenn es darum geht, das zu vertreten, was für Tirol wichtig ist: eine europäische Republik mit starken Regionen, eine Ökologisierung des Verkehrs, eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Kampf gegen die Klima­krise, von der Tirol ja besonders betroffen ist.

Ihr Wahlziel?

Mingler: Starke österreichische Grüne im EU-Parlament. Wir streben deshalb zwei Mandate an, dafür wären auch in Tirol mehr als zehn Prozent notwendig.

Das Gespräch führte Peter Nindler