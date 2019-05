Weiter Rennen um EU-Topjobs, Lega führt Gespräche mit Brexit Party

EU-Wahl 2019

Wer übernimmt in der EU das Ruder? Juncker-Nachfolger bis 21. Juni

Der EU-Gipfel in Brüssel zur Besetzung von Spitzenposten in der EU ging am Dienstag ohne Entscheidungen zu Ende. Bis zum EU-Gipfel am 20./21. Juni soll jedoc ...