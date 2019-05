Facebook muss rechte Partei-Seite bis nach Europawahl entsperren

Karlsruhe — Ein Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts in Karlsgruhe erregt die Gemüter in unserem Nachbarland. Laut einer Erkenntnis muss Facebook muss die Seite der rechtsextremen Kleinstpartei „Der Dritte Weg" bis nach der Europawahl wieder entsperren, wie am Donnerstag in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Das betreffe aber nicht „das Recht und die Pflicht des Unternehmens", einzelne Inhalte zu überprüfen und erforderlichenfalls zu löschen, hieß es. (Az. 1 BvQ 42/19)

Facebook hatte das Nutzerkonto wegen eines Beitrags aus dem Januar gelöscht. Das wurde damit begründet, dass dieser als „Hassrede" gegen die Gemeinschaftsstandards verstoße. Vor Gerichten in Rheinland-Pfalz hatte Der Dritte Weg sich dagegen erfolglos mit Eilanträgen gewehrt.

„Besondere Dringlichkeit dargelegt"

Der Karlsruher Beschluss vom Mittwoch gilt nur bis zur Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Europawahl. Für diesen Zeitraum habe die Partei „eine besondere Dringlichkeit dargelegt", hieß es.

Mit ihrer einstweiligen Anordnung wollen die Verfassungsrichter der Mitteilung zufolge die Schaffung vollendeter Tatsachen verhindern. Das Verhältnis zwischen sozialen Netzwerken und ihren Nutzern sei verfassungsrechtlich noch ungeklärt. Es gehe um „schwierige Rechtsfragen", die so schnell nicht entschieden werden könnten.

Sollte Der Dritte Weg auch noch Verfassungsbeschwerde einreichen, wäre der Ausgang demnach offen. Die Richter haben deshalb eine sogenannte Folgenabwägung vorgenommen - mit dem Ergebnis, dass eine möglicherweise unrechtmäßige Kontosperrung für Den Dritten Weg deutlich schwerwiegendere Konsequenzen hätte als umgekehrt für Facebook deren Aufhebung für wenige Tage. Der Partei werde „eine wesentliche Möglichkeit versagt, ihre politischen Botschaften zu verbreiten". Facebook wird durch den Beschluss ausdrücklich „nicht dazu verpflichtet, rechtswidrige oder gegen ... Nutzungsbestimmungen verstoßende Beiträge ungeprüft vorhalten und verbreiten zu müssen". Facebook wollte sich auf Anfrage nicht zu der Entscheidung äußern.

Indessen versuchen sich Bürger und Gemeinden in ganz Deutschland gegen den "Dritten Weg" zur Wehr zu setzen, so wie hier in Bamberg:

„Weg mit der Scheiße"

Erst kürzlich urteilte ein Gericht das die Taunus-Gemeinde Niedernhausen die EU-Wahlplakate der rechtsextremen Kleinstpartei wieder aufhängen muss. Der Bürgermeister von Niedernhausen hatte Plakate mit Parolen wie «Volksverräter stoppen», «Asylflut stoppen» oder «Weg mit der Scheiße» entfernen lassen. Damit sei jedoch das Recht auf Chancengleichheit verletzt worden, urteilte das Gericht. Die Bezeichnungen «Volksverräter» und «Scheiße» beträfen «nicht identifizierbare Personen oder Personengruppen»; aus der Formulierung „Kriminelle Ausländer raus" sei nicht zwingend der Schluss zu ziehen, alle Ausländer seien kriminell.

Die Partei könne sich auf die Meinungsfreiheit berufen, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch unwahre, grund- und wertlose oder gefährliche Meinungen schütze.

"Anlehnung an den historischen Nationalsozialismus"

„Wir stehen zu den Inhalten der Plakate, das bewegt sich alles im Rahmen", erklärte Partei-Vorsitzender Klaus Armstroff gegenüber den Onlineportal inFranken.de. Der Dritte Weg setze sich bei den Europawahlen für ein „Europa der Vaterländer" ein.

Armstroff bezeichne seine Partei nicht als extremistisch, das täten lediglich die anderen. Zu den „anderen" zählt unter anderem das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass in seinem Bericht 2017 konstatierte: „Die Partei versammelt insbesondere Personen, die der neonazistischen Szene angehören." Der Dritte Weg lehne das Wertesystem der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ab „und strebt nach einer Gesellschaftsordnung in Anlehnung an den historischen Nationalsozialismus". (dpa, TT.com)