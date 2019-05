ÖVP hängt Konkurrenz bei EU-Wahl ab, FPÖ verliert nach „Ibiza“

Wien – Bundeskanzler ist Sebastian Kurz am Montag vielleicht nicht mehr, Erfolgsobmann der ÖVP aber allemal. Seine Volkspartei feierte laut bisher vorliegenden Zahlen einen triumphalen Erfolg bei der EU-Wahl. SPÖ und FPÖ enttäuschten, die Grünen überraschten mit Zweistelligkeit, die NEOS stagnierten auf gutem Niveau.

Die aktuellen Daten im Detail: Die ÖVP liegt bei 34,5 Prozent oder plus sieben, was das beste Ergebnis einer Partei bei einer EU-Wahl wäre. Die SPÖ stagniert mit leichtem Verlust bei 23,5 Prozent, die durch den Ibiza-Skandal gebeutelten Freiheitlichen geben rund zwei Punkte auf 17,5 Prozent ab. Eineinhalb Jahre nach ihrem Abflug aus dem Nationalrat sind die Grünen mit 13,5 Prozent überraschend wieder zweistellig. Die NEOS halten sich bei acht Prozent, JETZT und KPÖ waren chancenlos.

Die Trendprognose basiert auf Umfragen, tatsächliche Ergebnisse werden erst um 23 Uhr veröffentlicht. Die Wahlforscher beziffern die Schwankungsbreite der Trendprognose auf +/- 2,5 Prozentpunkte.

-

Deutlich gestiegene Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung dürfte deutlich auf über 50 Prozent steigen. Die Trendprognose von 17 Uhr bedeutet für die ÖVP ein deutliches Plus gegenüber ihrem Ergebnis von 2014, als sie auf 26,98 Prozent kam. Die ÖVP konnte damit von den jüngsten innenpolitischen Turbulenzen profitieren und liegt auch klar über ihrem letzten Nationalratswahlergebnis. Die SPÖ lag bei der letzten EU-Wahl auf 24,09 Prozent. Die FPÖ büßte gegenüber ihrem Ergebnis 2014 von 19,72 Prozent leicht ein, gegenüber den Umfragen vor der Ibiza-Affäre mussten die Blauen aber deutlich Haare lassen.

Die NEOS halten ihr Resultat von 8,14 Prozent in etwa. Die Grünen, die 2014 ihr bundesweites Rekord-Ergebnis von 14,52 Prozent eingefahren hatten, verloren etwas - schafften nach dem Rauswurf bei der Nationalratswahl 2017 aber den Einzug ins EU-Parlament mehr als deutlich.

Für die Trendprognose kooperierten ORF, APA und ATV sowie die Wahlforscher/innen von SORA, Arge Wahlen und Peter Hajek erstmals. Dazu wurden von den Wahlforschern unabhängig voneinander Umfragen durchgeführt, am Wahlsonntag wurde daraus dann eine gemeinsame Trendprognose erstellt. Insgesamt wurden zwischen Dienstag und Sonntag 5.200 Interviews mit Wahlberechtigten in Österreich geführt.

Kurz freut sich über „fulminantes Ergebnis“

Bundeskanzler und ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz sprach vor seinen Parteifreunden und Funktionären von einem „fulminanten Ergebnis“ und betonte, es sei das beste Ergebnis der ÖVP bei EU-Wahlen, das jemals erzielt werden konnte. Er dankte auch dem Spitzenkandidaten Othmar Karas, offensichtlich stand jedoch Kurz im Zentrum.

Die Wahl sei auch ein „starkes Zeichen für die Europäische Union“. Die Mitte, die ÖVP, sei gestärkt werden. Es sei auch ein Signal für Manfred Weber, den „zukünftigen Kommissionspräsidenten“.

Schieder sieht Kurz dennoch „gescheitert“

SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder sagte vor Unterstützern im Festzelt in der Wiener Löwelstraße, die SPÖ sei für Platz eins „noch nicht soweit“, man werde daran aber weiterarbeiten. Wichtig sei, “dass wir nicht taktieren, sondern einfach unserem Herzen folgen“, meinte er bezüglich der Haltung zur ÖVP.

Dass der EU-Wahlkampf in der letzten Wochen ausschließlich innenpolitisch überschattet gewesen sei, schrieb er nicht nur der FPÖ, sondern auch dem Bundeskanzler zu. Der „lupenreine Egoist“ Sebastian Kurz (ÖVP) sei „gescheitert an sich selbst, und das wird die Antwort auch am Montag sein“. Es sei „Zeit für einen politischen Neuanfang“, meinte er unter dem Jubel der Anwesenden, ohne die kommende Misstrauensabstimmung im Nationalrat explizit zu erwähnen.

Vilimsky trotz Verlusten zufrieden

Die FPÖ zeigte sich nach nur leichten Verlusten bei der EU-Wahl nach der Ibiza-Affäre mehr als zufrieden. „Das zeigt, wie hoch unser Stammwählerpotenzial ist“, sagte Spitzenkandidat und Generalsekretär Harald Vilimsky. Er sah in einer ersten Reaktion gegenüber dem ORF keinen Grund, das Misstrauensvotum gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag wegen des sehr starken ÖVP-Ergebnisses abzusagen.

Das werde im Parlamentsklub am Montag besprochen, Kurz habe aber schon zwei Regierung gesprengt. „Er steht nicht für Stabilität und wenn Sie mich fragen, verdient er kein Vertrauen.“

Für Vilimsky ist die FPÖ „stabil geblieben, wir haben die Mandate gehalten“. „Jetzt beginnt die größte Wählerrückholaktion“. Die Ibiza-Affäre habe „Schaden verursache, keine Frage, aber wir holen uns ungeachtet dessen die Wähler zurück“.

Kogler will „neue Mehrheiten“ im Herbst

Lautstark gefeiert wurde auch das grüne Spitzen-Duo Werner Kogler und Sarah Wiener bei ihrem Eintreffen bei der grünen Wahlparty. „Wir werden auf diesem Weg weiterarbeiten: Zurück zu den Grünen!“, wiederholte Kogler sein Wahlkampfmotto unter großem Jubel über das zweistellige Ergebnis. Die Grünen seien „immer stärker auch eine Bewegung, und nicht nur eine Partei“.

„Hinfallen, aufstehen, weitermarschieren“ gab Kogler auch mit Blick auf den Herbst und die anstehende Nationalratswahl als Parole aus. „Es geht darum, in diesem Land neue Mehrheiten möglich zu machen. Nämlich „jenseits von korruptionsanfälligen Rasselbanden“, so Kogler. Listenzweite Sarah Wiener sprach von einer „steilen Lernkurve“ der vergangenen Wochen und sieht „erst den Anfang von etwas sehr, sehr Gutem“. Politik müsse transparenter sein, anders kommunizieren und „näher an uns alle rücken, damit wir wirklich etwas bewegen“.

Gamon für NEOS alleine im EU-Parlament

NEOS-Spitzenkandidatin Claudia Gamon zeigte sich sehr zufrieden mit dem prognostizierten Abschneiden ihrer Partei gezeigt: „Ich freue mich wirklich darüber“, sagte sie nach der ersten Trendprognose im Gespräch mit Journalisten – auch wenn es natürlich schade sei, dass man das zweite Mandat nicht geschafft habe.

„Ich kann nicht behaupten, dass es nicht schade ist, dass wir nicht zu zweit einziehen“, sagte Gamon. Doch sie zeigte sich erfreut über das „sehr erfolgreiche“ Abschneiden ihrer Partei. Kommentatoren hätten im Vorfeld prophezeit, dass die NEOS für ihre Forderung nach den „Vereinigten Staaten von Europa“ abgestraft werden würden. Doch die NEOS hätten gezeigt, dass sie für ihre Überzeugungen einstehen. „Ich freue mich, dass es für unser Herzensanliegen, die ‚Vereinigten Staaten von Europa‘ ein klares Zeichen gibt“, meinte sie.

Für den morgigen Misstrauensantrag im Nationalrat hat das Ergebnis indes wohl kaum Auswirkungen. Geradezu trotzig blieb die SPÖ bei ihrer Position, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun habe. Oberösterreichs SP-Chefin Brigitte Gerstorfer argumentierte beispielsweise, dass zwei Drittel der Wähler ja gar nicht für die ÖVP gestimmt hätten. (TT.com/APA)