Eskalation vor Lampedusa: Ungewissheit um Landung der Migranten auf Sea Watch

Rom, Lampedusa – Die 42 Migranten des Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“, das vor dem Hafen der süditalienischen Insel Lampedusa auf das Anlegen wartet, dürften eine weitere Nacht an Bord verbringen müssen. Die italienischen Behörden verweigern weiterhin die Landegenehmigung. Polizisten gingen an Bord des Schiffes und forderten die Dokumente der Menschen an Bord, berichteten italienische Medien am Mittwoch.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini machte unterdessen Druck auf die deutsche und die niederländische Regierung zur Aufnahme der Migranten. Das Schiff der deutschen NGO „Sea Watch“ ist unter niederländischer Flagge unterwegs. Er erwarte sich von Europa eine Lösung, sagte Salvini auf Facebook. „Lampedusa braucht zahlende Touristen, nicht illegale Migranten, die Italien versorgen muss“, sagte der Chef der rechten Regierungspartei Lega. Bei einer Pressekonferenz in Rom sagte er: „Dieses Piratenschiff ist vor Lampedusa. Ich verweigere nach wie vor die Landung.“

Salvini sprach sich für die Festnahme der deutschen Schiffskapitänin Carola Rackete aus, die trotz Italiens Verbot die „Sea-Watch 3“ mit 42 Migranten an Bord nach Lampedusa geführt hat. „Es ist, als hätte jemand eine Polizeisperre durchbrochen“, erklärte der Chef der rechten Lega. Wenige Meilen vor dem Hafen der süditalienischen Insel war das Schiff von der Finanzpolizei gestoppt worden. Am Hafen warteten Sicherheitskräfte auf das Rettungsschiff, das laut italienischem Gesetz konfisziert werden sollte.

Die oppositionelle Demokratische Partei (PD) kündigte die Entsendung einiger ihrer Parlamentarier nach Lampedusa mit der Aufgabe an, über die Beachtung der Menschenrechte zu wachen. Menschenrechtsorganisationen plädierten für die sofortige Ausschiffung der Migranten.

Der Bürgermeister von Lampedusa, Salvatore Martello, sprach von „geschmacklosem Theater“ rund um das Schiff. Seit Tagen würden kleinere Boote mit Migranten auf Lampedusa warten. „Für 42 Migranten, die seit zwei Wochen auf einem Schiff ausharren, ist das die Hölle. Das ist ein geschmackloses Theater“, kritisierte Martello. Menschenrechtsaktivisten hatten auf dem Kirchenplatz von Lampedusa für die Landung der Migranten demonstriert.

Salvini kündigte hartes Vorgehen an

Salvini drohte der EU damit, künftig nicht mehr die Migranten zu registrieren, die in Italien landen. „So können sie ungestört andere EU-Länder erreichen. Die EU meldet sich bei uns nur, wenn es darum geht, uns Geld abzusaugen“, kritisierte der Innenminister.

Die NGO „Save the Children“ bemängelte, dass „unmenschliche politische Beschlüsse“ dazu geführt hätten, dass der Kapitänin die Verantwortung für die Rettung von Menschenleben überlassen worden sei. Die NGO betonte, dass sich unter den Migranten an Bord drei Minderjährige befinden.

Die Rechtspartei „Brüder Italiens“ (Fratelli d‘Italia) meinte, die „Sea-Watch 3“ sollte konfisziert und versenkt werden. „Gegen den Willen des italienischen Staates verletzt die NGO Sea-Watch unsere Grenzen, mit dem Ziel, illegale Migranten nach Italien einzuschleusen“, so Parteichefin Giorgia Meloni.

Kapitänin: „Ich weiß, was ich riskiere“

Rackete, beschloss am Mittwoch die 42 Migranten trotz Verbots an Land zu bringen. „Ich habe beschlossen, in den Hafen von Lampedusa einzufahren. Ich weiß, was ich riskiere, aber die 42 Geretteten sind erschöpft. Ich bringe sie jetzt in Sicherheit“, twitterte die deutsche Kapitänin. Ein Haltesignal der italienischen Küstenwache zwölf Seemeilen von der Küste der süditalienischen Insel wurde ignoriert. „Wir sind in italienischen Gewässern. Schluss, lasst die Migranten an Land gehen!“, twitterte die NGO „Sea-Watch“. Italienische Carabinieri warteten auf das Fahrzeug im Hafen von Lampedusa.

Zuvor hatte das Schiff der deutsche Hilfsorganisation zwei Wochen vergebens auf Landeerlaubnis gewartet. „14 Tage hat die EU die ‚Sea-Watch 3‘ im Stich gelassen. Unsere Kapitänin hat keine Wahl“, erklärte die deutsche NGO. Der Beschluss wurde gefasst, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am Dienstag einen Eilantrag der deutschen Hilfsorganisation, damit die 42 Migranten in Italien an Land gehen dürfen, abgelehnt hatte. (APA/TT.com)