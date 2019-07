Strategien und Notstände: Der Klimawandel hat Hochsaison

Von Anita Heubacher

Innsbruck, Wien – Der Klimawandel treibt Jung und Alt am Freitag auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Klimaschutz ist durch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg so modern geworden, dass er Deutschland, würde jetzt gewählt, vielleicht sogar einen grünen Bundeskanzler bescheren könnte. Auch im österreichischen Nationalratswahlkampf treibt der Klimawandel seltsame Blüten und Parteien vor sich her. Inzwischen ist sogar die FPÖ, deren Vertreter noch vor Kurzem den vom Menschen verursachten Klimawandel leugneten, grün geworden.

Traiskirchen hat letzte Woche den Klimanotstand ausgerufen, Innsbruck will es am 18. Juli tun. So wie einige andere europäische Städte auch, ist hier der Klimanotstand zuerst einmal das Schuldeingeständnis, dass in der Vergangenheit zu wenig für den Klimaschutz getan wurde. Der Klimanotstand ist das Bekenntnis, das in Zukunft ändern zu wollen. Zumindest auf dem Papier. Man wird sehen, wie der Innsbrucker Gemeinderat und die Stadtregierung reagieren, wenn City-Maut, höhere Parkgebühren, Tempolimits oder Fahrverbote diskutiert werden. Bis dato machen und machten sich die grünen Verkehrsstadträtinnen mit Vorstößen oder Maßnahmen in diese Richtung wenig Freunde.

Im Herbst hat die ehemalige Bundesregierung ihre Klima-strategie auf den Tisch gelegt. Umweltorganisationen und Experten kritisierten, dass die darin angeführten Maßnahmen nicht ausreichen würden, um die CO2-Emissionen bis 2030 um 36 Prozent zu reduzieren. Ein Befund, der Mitte Juni von der EU-Kommission bestätigt wurde. Österreich müsse bei seinen Klimaplänen nachschärfen. Unser Land steht damit nicht allein in der EU da. Auch andere Nationalstaaten sind säumig.

Adam Pawloff ist Klimaexperte bei Greenpeace: Aus für Diesel und Benziner in zehn Jahren. - Kobal

Alarm geschlagen hat Greenpeace Österreich. Die Klimaschutzbilanz sei katastrophal, meint Greenpeace-Klimaexperte Adam Pawloff. Während die Emissionen in den EU-28-Staaten seit 1990 um 23 Prozent gesunken seien, seien sie in Österreich um fünf Prozent gestiegen, meint er im TT-Interview.

Was müsste die nächste österreichische Bundesregierung tun, um die Klimaziele zu erreichen?

Adam Pawloff: Eine CO2-Steuer einführen und den Verkehr auf vollkommen neue Beine stellen. Die Emissionen aus dem Verkehr sind seit 1990 um 72 Prozent gestiegen.

Wie sieht der klimafreundliche Verkehr der Zukunft aus?

Pawloff: In Österreich müsste die nächste Bundesregierung jährlich, ich betone, jährlich, eine Milliarde Euro in den Ausbau der Öffis in Ballungsräumen und in Speckgürteln investieren. In den Ausbau von Radwegen müssten jährlich weitere 200 Millionen Euro fließen. Wenn Sie wollen, dass Leute Rad fahren, dann müssen Sie die Sicherheit erhöhen. Und es bräuchte mehr Ladestationen für die E-Mobilität.

Kritiker sagen, dass E-Autos in der Umweltbilanz nicht besser aussteigen als ein Benziner oder ein Diesel. Noch dazu werden die Lithium-Batterien zum Problem.

Pawloff: Die Batterien können bereits – und werden verstärkt – recycelbar sein, wenn erst einmal der Anteil der E-Autos gestiegen ist. Die Ökobilanz eines E-Autos ist besser als die eines Pkw, der mit fossilen Brennstoffen betrieben wird. Innerhalb von zehn Jahren sollte es in Österreich noch möglich sein, ein neues Dieselfahrzeug zu kaufen. Danach gibt es keine Neuzulassungen mehr, sondern nur noch welche für E-Autos.

Die CO2-Steuer ist in Deutschland wie in Österreich umstritten. Eine solche Steuer würde sozial Schwächere stärker treffen.

Pawloff: Es braucht eine Ökologisierung der Steuern, die natürlich sozial gestaffelt sein müsste. Allerdings ist es so, dass der, der mehr verdient, auch mehr CO2 rausbläst und damit mehr zum Handkuss käme. Diesel und Benzin würden durch eine CO2-Steuer nur um ein paar Cent teurer. Im Vergleich zur Mineralölsteuer ist die CO2-Steuer ein Klacks. Hauptbetroffen wären der Flugverkehr und der Energiesektor.

Experten kritisieren seit Langem, dass zu wenig für den Klimaschutz getan wird. Ist es für unser Klima schon zu spät?

Pawloff: Wir müssen jetzt mit dem echten Klimaschutz beginnen, weil wir das eigentlich schon vor zehn Jahren hätten tun müssen.