„Sea-Watch 3“ legte im Hafen von Lampedusa: Kapitänin verhaftet

Rom – Alle 40 Migranten, die 16 Tage lang an Bord des Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“ verbracht haben, sind auf Lampedusa gelandet. Die Migranten wurden registriert und in ein Flüchtlingslager der süditalienischen Insel untergebracht, berichtete die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI am Samstag.

Die Migranten stiegen in Fahrzeuge ein, die sie zum Flüchtlingslager brachten. Vor der Landung umarmten die Migranten die Crewmitglieder des Rettungsschiffes der deutschen NGO Sea-Watch, mit denen sie 16 Tage lang an Bord verbrachten. An Bord des Schiffes ging die Polizei, die die „Sea-Watch 3“ beschlagnahmten.

Bis zu 15 Jahre Haft drohen

Aktivisten von Menschenrechtsorganisationen feierten im Hafen von Lampedusa die Landung der Migranten. Eine Gruppe von Anrainern beschimpften die Crewmitglieder der „Sea-Watch 3“. Parlamentarier der oppositionellen Demokratischen Partei (PD) attackierten die italienische Regierung, die dem Rettungsschiff mehr als zwei Wochen verweigert hatten, in einen Hafen einzulaufen.

Noch unklar ist, was im Weiteren mit den Migranten geschieht. Fünf Länder – Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Finnland und Portugal – haben sich laut Angaben des italienischen Außenministeriums bereit erklärt, jeweils ein paar der Migranten aufzunehmen.

Die Kapitänin der „Sea Watch 3“, Carola Rackete, wurde nach dem Anlegen von der italienischen Polizei festgenommen. Am Freitag hatte die italienische Staatsanwaltschaft gegen Rackete Ermittlungen eingeleitet. Vorgeworfen werden ihr unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts. Ihr drohen bis zu 15 Jahren Haft.