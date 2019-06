Timmermans oder nicht? EU-Gipfel ringt um Einigung zu Topjobs

Brüssel – EU-Ratschef Donald Tusk hat dem Europaparlament erstmals ein mögliches Personalpaket für die EU-Spitzenposten vorgelegt: Demnach soll der Posten des Kommissionschefs nicht an den CSU-Politiker Manfred Weber, sondern an einen Sozialdemokraten gehen. Das sei der Ausgangspunkt der Verhandlungen vor dem EU-Sondergipfel am Sonntagabend, sagten Teilnehmer nach einem Treffen Tusks mit den Fraktionschefs im EU-Parlament.

Chancen auf die Nachfolge des EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker hat damit der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans, auch wenn Tusk im Kreis der Fraktionschefs keine Namen nannte. Gegen Timmermans gibt es aber Widerstand einiger östlicher EU-Länder. Ein ungarischer Regierungssprecher hatte am Samstag erklärt, weder Timmermans noch Weber seien für die vier Visegrad-Staaten Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen akzeptabel. Den ganzen Sonntag über sollte noch verhandelt werden, bevor am Abend der Sondergipfel beginnt.

Nach dem von Tusk vorgetragenen Vorschlag könnte die EVP das Amt der EU-Außenbeauftragten und des EU-Parlamentspräsidenten bekommen. Die Liberalen, die inzwischen im Parlament als Renew Europe firmieren, könnten den Ratspräsidenten stellen, also Tusks eigenen Nachfolger.

Macron sieht Timmermans und Vestager als geeignet

Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete am Sonntag den niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans als „geeignet“ für den Job des EU-Kommissionspräsidenten. Macron, der das Spitzenkandidatensystem bei der Besetzung des EU-Topjobs bisher ablehnte, äußerte sich am Sonntagnachmittag zuversichtlich zu den Einigungschancen beim EU-Sondergipfel.

Er wisse zwar nicht, wie das Tableau der vier vom Rat zu bestimmenden Posten aussehe, sagt er bei der Ankunft im EU-Ratsgebäude. „Aber ich hoffe, dass wir am Abend eine Einigung finden werden.“ Er setze sich nicht für einen bestimmten Kandidaten ein, verweise aber darauf, dass er Timmermans und die dänische Liberale Margrethe Vestager als geeignet ansehe. Zwei der Posten der Präsidenten von Kommission, Rat und EZB sowie des Außenbeauftragten müssten an Frauen gehen. Wichtig sei ein ausgewogenes Personalpaket, in dem auch Osteuropa vertreten sei, fügte Macron hinzu. Er sagte zudem, dass die Frage des EZB-Präsidenten wahrscheinlich erst später entschieden werde.

Timmermans, derzeit Vizepräsident der EU-Kommission, war Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der Europawahl. Ursprünglich hatte Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Anspruch auf die Juncker-Nachfolge erhoben, zumal die EVP stärkste Fraktion im EU-Parlament wurde. Doch gab es gegen Weber noch größere Widerstände im Kreis der 28 EU-Länder. Deshalb könnte nun der Kandidat der zweitstärksten Kraft an die Spitze rücken. Weber ist für einen anderen Spitzenposten im Gespräch.

EVP lehnt Timmermans ab

In der Europäischen Volkspartei (EVP) formierte sich allerdings dem irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar zufolge bei einem Vortreffen massiver Widerstand gegen die Berufung des Sozialisten Frans Timmermans als neuen Kommissionschef. „Als EVP haben wir dem Paket, das in Osaka ausgehandelt wurde, nicht zugestimmt. Es gibt viel Widerstand“, sagt Varadkar vor dem Gipfel.

Viele Staats- und Regierungschefs in der EVP meinen laut Varadkar, der Anspruch auf die Kommissionspräsidentschaft dürfe nicht so schnell aufgeben werden. Zudem gebe es aus Osteuropa Stimmen, wonach die Vergabe an Timmermans die Spaltung zwischen Ost und West vertiefen könnte. „Es wird eine lange Nacht, und es ist überhaupt nicht sicher, ob wir eine Lösung erreichen.“

Merkel will Weber und Timmermans einbinden

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Samstag von einer möglichen Lösung mit Weber und Timmermans gesprochen. „Auf jeden Fall sind die beiden Spitzenkandidaten Teil der Lösung, und das ist ganz wichtig“, sagte Merkel beim G20-Gipfel im japanischen Osaka. Um Junckers Nachfolge beworben hat sich auch die dänische Liberale Margrethe Vestager, die aber nicht alleinige Spitzenkandidatin ihrer Parteienfamilie war.

Der scheidende Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, unterstützt weiter die Kandidatur seines Fraktionskollegen Manfred Weber für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Weber habe als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) die Europawahlen gewonnen, sagte Tajani. Er glaube nicht, dass man den Job des Kommissionspräsidenten an jemand geben könne, der die Wahl nicht gewonnen habe, fügt er mit Blick auf Timmermans hinzu.

Gipfel verzögert sich

Der Rat der EU-Staats- und Regierungschefs hat das Vorschlagsrecht für den Posten, der in etwa einem Brüsseler Regierungschef der EU entspricht. Das Europaparlament will nur einen der Spitzenkandidaten zum Kommissionschef wählen. Der französische Präsident Emmanuel Macron und andere Regierungschefs sind eigentlich gegen das Spitzenkandidaten-Prinzip. Sie wollen freie Hand bei der Auswahl. Vor allem aber wollte Macron Weber verhindern.

Neben dem Amt des Kommissionspräsidenten sind noch weitere Spitzenposten zu besetzen: Gesucht werden Präsidenten des Europäischen Rats, des EU-Parlaments und der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie ein neuer Außenbeauftragter. Der Gipfel soll ein Personalpaket schnüren aus Männern und Frauen, verschiedenen Parteien und unterschiedlichen EU-Regionen.

Der EU-Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs zur Besetzung der EU-Topjobs begann am Sonntag mit mehr als dreistündiger Verspätung. Das teilte ein Sprecher von EU-Ratschef Donald Tusk gegen 21.30 Uhr auf Twitter mit. Die ursprünglich für 18 Uhr angesetzten Beratungen, die zu Einigkeit in Hinblick auf die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und die Besetzung anderer Spitzenposten führen sollen, gestalten sich äußerst kompliziert. (APA/dpa)