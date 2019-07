Warten auf Richterspruch: Sea-Watch kritisiert „Sündenbockpolitik“

Rom – Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch wartet weiter auf die Entscheidung über ihre Kapitänin Carola Rackete. Am Dienstag sollte ein Ermittlungsrichter im sizilianischen Agrigent urteilen, ob sie nach ihrer Festnahme auf freien Fuß gesetzt wird.

Die 31-Jährige hatte das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ mit 40 Migranten an Bord am Samstag unerlaubt nach Italien gesteuert. Die Solidarität mit der Kapitänin ist immens – doch das alleine hilft nicht. Denn der Fall wirft ein Schlaglicht auf ein viel größeres Problem.

In Deutschland scheint es dieser Tage zum guten Ton zu gehören, sich hinter die Kapitänin zu stellen. Ein Spitzenpolitiker nach dem anderen setzt sich für sie ein – selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kritisierte Italien nach der Festnahme. „Wir haben hier gerade eine Veränderung in der Debatte. Es wird wieder drüber geredet“, sagte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer in Berlin. Das sei gut. Doch „Worten müssen Taten folgen“, forderte Sea-Watch. Auch die Bundesregierung könne sich nicht ständig hinter ihrer Forderung nach einer europäischen Lösung verstecken.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) lehnt es ab, dass sein Land alleine Bootsmigranten aufnimmt – auch wenn er bei den letzten Notlagen zuletzt mehrfach bereit war, einige der Geretteten nach Deutschland zu holen. Wie zu hören ist, könnte Deutschland rund ein Dutzend Migranten aufnehmen, Frankreich bis zu 10, Finnland 8, Portugal 5. Zudem käme noch Luxemburg als Aufnahmeland infrage. Die Gespräche liefen am Dienstag noch.

Salvini will Rackete ausweisen

Der italienische Innenminister Matteo Salvini will Rackete so schnell wie möglich ausweisen. Von Deutschland und Frankreich erwarte er sich „Respekt und Schweigen“, erklärte Salvini auf Facebook.

Die Seenotrettung im Mittelmeer spaltet die EU zutiefst. Seit langem wird über einen Mechanismus zur Verteilung der Bootsflüchtlinge gestritten – ohne Ergebnis, weshalb Italien seit einem Jahr einen rigorosen Abschottungskurs fährt. Salvini hat es besonders auf die Hilfsschiffe abgesehen und will sie aus dem Mittelmeer verbannen. Dafür bekommt er viel Zuspruch.

Es gebe eine „komplette Sündenbockpolitik“ in Sachen Migration, sagte Neugebauer. „Im Moment ist es eine überschaubare Zahl. Wir haben eigentlich überhaupt kein Problem mit Migration.“ Zahlen des italienischen Innenministeriums zeigen: 2019 kamen bis zum 2. Juli 2.784 Migranten in Italien an, davon im Juni 1.223. Im Juni vor zwei Jahren waren es noch 23.526 gewesen.

Nun gibt es eine Kapitänin, mit der die festgefahrene Debatte ein Gesicht bekommen hat. Plötzlich schnellen die Spenden in die Höhe. Der Aufruf der Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf brachte bis Dienstagnachmittag mehr als 920.000 Euro ein. Auf einer italienischen Facebook-Seite wurden mehr als 430.000 Euro gesammelt. Zwei islamische Vereine aus Köln sagten 10.000 Euro an Sea-Watch zu.

"Humanity first": Mit einer Mahnwache haben am Dienstag etwa 100 Menschen vor dem italienischen Generalkonsulat in Köln für die Freilassung von Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete demonstriert. - dpa

Sea-Watch hatte am 12. Juni 53 Migranten vor Libyen gerettet und mehr als zwei Wochen vergeblich auf eine Anlegeerlaubnis in Europa gewartet. Rackete fuhr das Schiff „Sea-Watch 3“ zunächst unerlaubt in italienische Gewässer und schließlich bis in den Hafen von Lampedusa. Nun muss sie sich schweren Vorwürfen stellen. Ihr droht eine Gefängnisstrafe. Unter anderem wird ihr Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. In einem parallelen Verfahren ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Beihilfe zur illegalen Migration. Am 9. Juli soll sie wegen dieses Vorwurfs vernommen werden.

Am Montag hatte die 31-Jährige bereits vor dem Ermittlungsrichter dargestellt, warum sie unerlaubt in den Hafen gefahren ist. Die Situation mit den Migranten an Bord sei „sehr angespannt“ gewesen, sagte Rechtsanwalt Leonardo Marino. Die Staatsanwaltschaft aber sieht diese Notlage nicht. Schließlich hatte Sea-Watch auch außerhalb des Hafens ärztliche Hilfe bekommen. 13 Migranten konnten zudem frühzeitig von Bord gehen.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte wenige Tage vor dem unerlaubten Einlaufen in Lampedusa einen Eilantrag unter anderem von Rackete abgelehnt, mit dem Schiff in Italien anlegen zu dürfen.

Neugebauer befürchtete, dass die Festnahme Racketes den Tod vieler Migranten im Mittelmeer nach sich ziehen wird. Dass sie abgeführt und ihr Schiff beschlagnahmt wurde, könne dazu führen, dass sich Kapitäne von Handelsschiffen „in Zukunft zwei Mal überlegen werden“, ob sie Menschen aus Seenot retten. Schon jetzt sei es so, dass einige Besatzungen bewusst wegschauten.

„Vielfältige Kriminalisierungsversuche von Seenotrettern“

Der Fall „reiht sich ein in vielfältige Kriminalisierungsversuche von Seenotrettern“, sagte der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus N. Beeko. „Ich glaube, jetzt ist hier auch die europäische Zivilgesellschaft gefragt, weiter Druck auf alle politischen Ebenen in Europa auszuüben, dass dieser Kriminalisierung Einhalt geboten wird.“

Salvini bezeichnet Seenotretter immer wieder als Komplizen der Schmuggler, die Migranten auf die gefährliche Fahrt ins Mittelmeer schicken. Bewiesen ist das nicht. Die Staatsanwaltschaft in Agrigent will nun im Fall der Sea-Watch prüfen, ob der Rettungseinsatz unweit der libyschen Such- und Rettungszone notwendig war oder ob es eine „verabredete Aktion“ war, wie Staatsanwalt Luigi Patronaggio sagte.

Drei Organisationen, darunter die deutsche Sea-Eye und die spanische „Proactiva Open Arms“, sind derzeit wieder unterwegs in die Rettungszone vor Libyen. Auch Sea-Watch will weitermachen. Auf das Schiff muss die Organisation vorerst aber verzichten. Es wurde Medienberichten zufolge am Dienstag nach Licata gefahren, wo es durchsucht wird. Notfalls müsse eben ein neues her, gab Neugebauer zu verstehen.

Die Hilfsorganisation „Mediterranea“ schickte indes gegen den Willen der italienischen Regierung ein neues Schiff aufs Mittelmeer. Das Schiff „Alex“ mit italienischer Flagge startete am Dienstag in Richtung Libyen, teilte die NGO per Twitter mit. Die „Alex“ war ein Begleitungsschiff der „Mare Jonio“, die im Mai vor der libyschen Küste 30 afrikanische Flüchtlinge gerettet hatte. Die Justiz ordnete die Beschlagnahmung des Schiffes an. „Es ist absurd, das die ‚Mare Jonio‘ beschlagnahmt bleiben muss, weil wir 30 Menschenleben gerettet haben“, so die NGO. (APA/dpa/AFP)