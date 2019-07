95.000 junge Europäer bewarben sich für kostenloses Europa-Zugticket

Brüssel – Das Jugendreiseprogramm „DiscoverEU“ begeistert junge Europäer. Knapp 95.000 18-Jährige hätten sich in der jüngsten Bewerbungsrunde für das kostenlose Zugticket beworben, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission der Deutsche Presse-Agentur in Brüssel. Daraus seien 20.000 Bewerber ausgewählt worden, die bald auf Europareise gehen können. In der vorigen Runde hatte es 15.000 Bewerber weniger gegeben.

Zwischen August und Jänner können die Ausgewählten bis zu 30 Tage mit dem Zug durch Europa reisen; Unterkunft und Verpflegung müssen sie aber selbst bezahlen. Die Teilnehmer sollen als „Botschafter“ von ihren Reisen berichten, etwa über soziale Medien wie Instagram oder bei einem Vortrag in ihrer Schule. Bewerben kann sich jeder 18 Jahre alte EU-Bürger.

Bisher knapp 50.000 Gutscheine verteilt, nächste Bewerbung im November

In der ersten Runde vor einem Jahr hatte es noch Probleme bei der Zustellung der Tickets gegeben. Diesmal lief der Versand nach Angaben der EU-Kommission reibungslos. In den bisherigen drei Runden verteilte die EU-Kommission knapp 50.000 Reisegutscheine unter etwa 275.000 Bewerbern. Die Tickets werden auf die EU-Staaten nach Bevölkerungsanteil aufgeteilt. Deutschland stand in der dritten Runde als einwohnerreichstem Land mit gut 3200 Tickets das größte Kontingent zu, während aus Malta nur 19 Bewerber ausgewählt wurden. Auf Österreich entfielen 344 Tickets.

Das nächste Mal können sich junge Menschen im November bewerben. Die EU-Kommission will das Reiseprogramm zum festen Bestandteil des Erasmus-Programms machen. Wenn das Europäische Parlament und die EU-Staaten zustimmen, könnten bis 2027 rund 1,5 Millionen weitere junge Menschen mit dem Programm kostenlos durch Europa reisen. (APA/dpa)