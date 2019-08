Letztes Update am Di, 13.08.2019 21:05

Salvini hält Kabinett am Leben, Debatte im Senat vertagt

Der italienische Senat hat am Dienstag die Forderung der rechtsradikalen Lega nach einem schnellen Misstrauensvotum abgelehnt. Stattdessen soll Regierungschef Giuseppe Conte sich am 20. August zur politischen Krise äußern. Innenminister Salvini will die Zahl der Parlamentarier kürzen und dann Neuwahlen ausrufen.